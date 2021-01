‘Yoyo’ Pando y su esposa luchan desesperadamente contra el Covid-19

Durante más de 50 años estuvo ligado a diversos medios de comunicación social cruceños y nacionales. José Manuel ‘Yoyo’ Pando Laguna (78), que participó en muchos actos de solidaridad, ahora necesita la ayuda de la gente, pues él y su esposa, Mary Méndez de Pando (75), se contagiaron de coronavirus. La salud de los dos está muy deteriorada, luchan por sus vidas y se encuentran internados en una clínica del Plan Tres Mil.

Juan Carlos Pando, uno de los cuatro hijos de la pareja, contó que sus padres se infectaron entre Navidad y Año Nuevo. No saben las circunstancias, pues ambos se cuidaban, no salían a la calle ni recibían visitas. ‘Yoyo’ ya estaba delicado de salud, tuvo tres infartos cerebrales, de los que se recuperó.

Tras que se contagiaron, su esposa presentó síntomas intensos, fue llevada inicialmente a la Caja Nacional de Salud, donde le iniciaron el tratamiento del Covid-19. Sus pulmones están muy comprometidos y ante su deficiencia para respirar tuvieron que intubarla. Debido al hacinamiento en ese lugar, decidieron trasladarla a una clínica del Plan Tres Mil, donde sigue su atención.

La situación de ‘Yoyo’ también es delicada, fue internado poco después por dificultades para respirar. Inicialmente se resistió a ser trasladado a la clínica, pero aceptó porque estaría en el mismo centro que su esposa.

No están en la misma habitación, pero solo los separa una pared, que es vencida por el amor y las ganas de volver a estar juntos. Ambos están despiertos y son conscientes de la realidad que viven.

El hijo de ‘Yoyo’ Pando cuenta que sus familiares están desesperados, pues ya no tienen recursos para costear los medicamentos que necesitan. Por día gastan un promedio de Bs 10.000, que deben conseguir de donde sea, pues los remedios que requieren no pueden esperar.

Por ello es que Juan Carlos, en nombre de su padre, un hombre muy querido y comprometido con Santa Cruz, pide la cooperación de su gente.

La ayuda se puede hacer llegar a nombre de:

Mary Gabriela Pando Méndez

CI 4714923

N° de cuenta 701-50889755-3-78

Banco de Crédito BCP

O al celular de Juan Carlos Pando: 776-37711