100 días de Arce: autoelogios y ausencia de medidas estructurales

Fuente: lostiempos.com

Los primeros 100 días de un gobierno son, para los analistas, un primer periodo fundamental para ver hacia dónde se perfila la gestión gubernamental, y, para los gobernantes, son su primera fecha simbólica, para hacer un balance y medir su popularidad.

El presidente del Estado, Luis Arce, cumple este martes 100 días gestión. Fue posesionado el 8 de noviembre ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras su victoria en las urnas con un 55,11 por ciento como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales del domingo 18 de octubre.

Si bien en 100 días poco se puede decir de los resultados de un gobierno, los analistas consideran que, en el caso de Bolivia, ya se pueden obtener algunas pistas del rumbo que ha tomado la actual administración de Arce.

Coinciden en que, hasta el momento, en la gestión de Arce todo es discurso, autoelogiarse por lo “logrado” por el anterior gobierno del MAS, mirar por el retrovisor y echar la culpa de “todo” a la administración de 11 meses de Jeanine Áñez, sin considerar lo hecho en 14 años por Evo Morales.

“La regla general es que la mayoría de los gobiernos inteligentes utiliza este periodo para hacer ajustes estructurales, administrativos o para dictar medidas políticas trascendentales que después puedan allanar toda su gestión. En las gestiones anteriores, éstos se utilizaron de manera simbólica, al exagerar de lo que se llamó el pachamamismo y curiosamente el actual gobierno tampoco ha hecho ninguna medida trascendental”, señala el historiador de origen aymara Pedro Portugal.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que lamentablemente el país ve un gobierno de inacción, que lo único que hace es lamentarse sobre el estado de situación que le dejó el gobierno transitorio de Áñez.

“Cuando se llega al poder, ya no se puede continuar con discursos o echarle la culpa al gobierno anterior, ya no se puede hacer eso; es la base de lo que se tiene y se tendría que estar planificando muchas cuestiones, pero hasta el momento el país no ve nada, y sólo ve fracasos como la reforma judicial anunciada con bombos y platillos”, dijo.

Los esfuerzos del ministro de Justicia, Iván Lima, para realizar un referendo para iniciar un cambio en la administración de justicia boliviana no gozaron de la aprobación del Legislativo ni las organizaciones sociales del MAS por considerarlo extemporáneo y excluyente.

En tanto, el politólogo Marcelo Silva coincidió con Portugal y Coca y lamentó que el Gobierno de Arce dedique su tiempo a cuestionar a la gestión transitoria, de llamarlo “gobierno de facto”, en lugar de preocuparse de medidas estructurales para resolver los problemas que enfrenta el país.

“Los únicos aciertos que tuvo hasta ahora el gobierno de Luis Arce son dos: los antígenos nasales y las vacunas, no hay más”, dijo.

Los tres entrevistados dejaron en claro que el Gobierno actual, desde el mismo presidente Arce, pasando por los asambleístas, dirigentes sociales y otros, ha hecho de su gestión un frente de ataque a las exautoridades, y echarles toda la responsabilidad de la situación del país y que en once meses desbarataron todo lo avanzado.

“Lo que quieren es que los culpables de su salida del gobierno, el tiempo de la gestión de Áñez, pague y paguen muy duramente. Eso está bien en el ámbito de una política de bajo nivel o de baja comunicación, pero cuando eso se convierte en el elemento central de propuesta gubernamental, no es buena señal”, sostuvo Silva.

Lento despegue

A modo de resumen, los entrevistados coinciden que la gestión de Arce pretende caracterizarse por tener signos de austeridad política y se observa lentitud en el despegue de los planes que anunció el mandatario en su campaña para hacer frente a la triple crisis que vive el país: la sanitaria, económica y social.

Hasta ahora, la única medida visible en lo económico sería el pago del bono contra el hambre para apoyar a las personas más golpeadas por la pandemia de la Covid-19. En salud, las pruebas de detección masiva, pero que debieron estar acompañadas de medidas como el aislamiento y medicación para tener mayor efectividad.

En educación, el Gobierno hace énfasis en que éste es el año de la recuperación de este derecho. Dispuso el inicio de clases bajo tres modalidades: virtuales, semipresenciales y presenciales, pero éstas están teniendo muchas limitaciones.

En lo político primó la descalificación al gobierno de transición de Áñez, a quien le endosa la responsabilidad de la crisis, obviando el efecto de la pandemia en la economía mundial y, por tanto, también en la boliviana.

EDUCACIÓN

El presidente Luis Arce acusó al gobierno de Jeanine Áñez de intentar privatizar la educación. Bajo este aspecto, emitió el Decreto Supremo 4449, que declara la gestión 2021 como el año de la recuperación del derecho a la educación.

En un encuentro pedagógico multisectorial entre afines del Movimiento Al Socialismo (MAS), se definieron tres modalidades para el retorno a clases: a distancia, semipresenciales y presenciales, dependiendo del reporte epidemiológico de los casos de Covid-19.

Para el arranque de la gestión escolar 2021, el Ministerio de Educación anunció la entrega de textos guía, que no se repartieron el primer día de clases, y la habilitación de una plataforma para las clases a distancia.

El problema de las pensiones escolares, por el recorte que exigen los padres y el rechazo de los colegios, se arrastra desde el año pasado.

El Ministerio aprobó una tabla de rebajas que no contentó a ninguna de las partes.

SALUD

Para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Arce ha propuesto una estrategia con tres medidas: el diagnóstico temprano, gestiones para adquirir las vacunas anticovid y coordinación con los Gobiernos subnacionales.

Se inició el testeo masivo para lo que se adquirió 2,2 millones de pruebas, de las que 1,6 millones corresponden a antígeno nasal y 556.027 a reactivos PCR.

Además, promueve el uso de la medicina tradicional como medida alternativa para enfrentar el coronavirus.

Respecto a las vacunas, logró concretar algo más de 15 millones de dosis para inmunizar a por lo menos 7,5 millones de ciudadanos. Los inoculantes garantizados son la rusa Sputnik V, la AstraZeneca y la china Sinopharm. A éstos se agregan las vacunas obtenidas a través del mecanismos Covax, casi un millón de dosis entre la Pfizer y AstraZeneca. La concreción de este apoyo generó un debate entre Áñez y Arce.

LEYES

En estos 100 días de gestión, Luis Arce aprobó 14 decretos supremos y promulgó seis leyes.

Los decretos supremos tienen relación directa con la forma de enfrentar la pandemia de Covid-19.

También están algunos decretos cuestionados por diferentes sectores. Es el caso del DS 4459, mediante el cual se declaró el 18 de noviembre como el Día de la Recuperación de la Democracia Intercultural.

Arce procedió a la anulación de siete decretos emitidos por el gobierno de Jeanine Áñez, porque supuestamente beneficiaban a grupos de poder.

Mediante una norma, anuló de infracciones y multas de los vehículos infractores durante la cuarentena.

Por otra parte, en concordancia con su discurso de que hubo “golpe de Estado”, el legislativo aprobó este viernes una amnistía e indulto para liberar de responsabilidades a los “perseguidos políticos” durante el gobierno de Áñez por los actos vandálicos de 2019.

POLÍTICA

En el ámbito político, la administración de Luis Arce, a través de todos sus estamentos, llevó adelante el libreto de imponer en el imaginario de los ciudadanos la teoría de un golpe de Estado y negar el fraude electoral de octubre de 2019, denunciado por la OEA y la Unión Europea.

Con la posesión del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, hombre de confianza de Evo Morales, se anunció el desmontaje de “una agencia de persecución política” que habría montado el gobierno transitorio.

El primer mandatario, en diferentes actos castrenses y policiales, envió mensajes en el sentido de que no puede haber una Policía y Fuerzas Armadas que no respeten la Constitución.

Desde diferentes frentes, se presiona para la instauración de un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez y exautoridades. Paralelamente se han activado juicios contra militares por Senkata y Huayllani, Sacaba, y la investigación internacional de la GIEI.

PROTESTAS

En lo que va de la crisis sanitaria por el coronavirus, en el gobierno de Arce, por lo menos se registraron seis movilizaciones.

Los choferes del país llevaron adelante un primer paro nacional de 24 horas el martes 12 de enero con movilizaciones y bloqueos en demanda de un mayor tiempo para el diferimiento en el pago de créditos. Este sector amplió la medida por 24 horas, ante el fracaso del diálogo con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Por otro problema, el magisterio de algunas regiones, entre ellos los maestros urbanos de La Paz, bloqueó y se movilizó en inmediaciones del Ministerio de Educación en rechazo a políticas impuestas por el ministro Adrián Quelca, además pedían su renuncia.

Estudiantes de las CEAS realizaron movilizaciones en demanda de que sean beneficiados con el bono contra el hambre.

Grupos de personas realizan cortes de caminos en demanda de la devolución de las AFP.

TENSA RELACIÓN CON EL SECTOR SALUD

La relación del Gobierno de Arce con los médicos y sector de salud en general no ha sido de las mejores en estos tres meses. La aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria, la falta de personal de salud y la demora en la contratación de más médicos y el colapso de las unidades de terapia intensiva han tensionado las relaciones.

La situación se agudizó con la ley sanitaria que pretendía sancionar el derecho a la protesta y permitía traer galenos de Cuba.

ARCE MANTIENE AL FRENTE “AL FANTASMA” DE ÁÑEZ

El historiador Pedro Portugal manifiesta que el gobierno de Luis Arce actúa como el de Evo Morales: sumido en cosas simbólicas, rituales y culturalismos.

“Él (Arce) ha tratado de tener como un fantasma al frente (al gobierno de Jeanine Áñez) y como si el exorcismo de este fantasma o la operación de esos temores fuese algo que le conviene y que va a colmar la expectativa de la población. Echar la culpa al anterior gobierno continuamente, calificarlo de gobierno de facto, son cosas que ya en Bolivia no tiene ninguna trascendencia, porque todos hemos vivido lo que ha pasado desde 2019”, sostuvo el historiador.