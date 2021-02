100 días de gobierno y 100 días de promesas aún sin cumplir, salvo una

Agustín Zambrana / El Bunker

Hoy, el gobierno del presidente constitucional de Bolivia , Luis Arce Catacora, cumple 100 días de gestión con más sin sabores que aciertos…pero cómo quisiera que acierte más para una mejor Bolivia.

100 días y se nos dijo que se reactivaría la economía, uniría a la política, restablecería las diferencias sociales y nos llevaría a una nueva Bolivia. Lamentablemente van 100 días que muy poco se ha visto y sentido.

En lo social, no existen mesas de trabajo de restablecimiento y curar heridas sociales. Estas son netamente mesas de trabajo para exigir o determinar algo sobre un problema particular pero no para curar fracturas que hoy nuestra sociedad mantiene.

En lo político, vemos cada vez más distanciamientos entre la clase política pero lo más atroz es ver qué en el Parlamento no se DEBATE NADA y se vuelven a las mañas del anterior régimen del ex presidente renunciante, Evo Morales en el que solo se hace y dice lo que el “color azul” diga y mande en el Parlamento y la riqueza del debatir y discutir no existe hoy por hoy con nuestros padres de la patria.

En la salud vemos un gobierno que no cumplió con su promesa y hoy seguimos y somos uno de los países con mayores contagios y ahora, menos vacunados y con aún contratos de vacunas con CLAUSULAS CONFIDENCIALES.

En lo económico ya lo hemos dicho, que no existe un plan de reactivación económico y que lamentablemente son parches los qué van tapando pero no avistamos un Plan que digamos, vamos pa’ buen rumbo. Una economía estancada, endeudada y pagando los platos rotos de 14 + 1 años de pésimos resultados económicos son los que ahora comenzamos a vivir y sentir. Con improvisaciones permanentes y qué lo peor de todo, es qué el presidente y su gabinete económico no extienden la mano para hacerse ayudar y más bien ven la forma de apretar más al que le paga más impuestos al estado. Ya es una realidad la fuga de capitales, empresas y cierres de comercios por qué se cansaron en su mayoría de batallar contra el sistema ‘Arce Economics’.

En la justicia, vimos un Ministro de Justicia que le metió mucha ‘candela’ cuándo inició y luego se apagó por qué sabemos que la justicia se maneja políticamente en Bolivia. La comisión de notables quedó solamente para la foto del recuerdo.

En algo que si veo un avance y se siente, es qué podemos opinar, hablar y comentar sin tener temor a que te metan preso o te hagan alguna represalia como la hacía el gobierno de Jeanine y de Evo Morales. Hoy podemos decir que respiramos “alguito” más de democracia.

En conclusión, Sr. Presidente, hoy esta con nota de aplazo pero le cuento que le pido a Dios y rezo para que sea iluminado y nos lleve a buen puerto a los bolivianos. No podemos seguir viviendo al cálculo político de tal manera que solo hacen política y no gestión; no haga lo mismo que Jeanine o Evo en su momento que calcularon hasta el último detalle para favorecerse.

Usted tiene aún 57 meses de gestión, que hoy como en el Boxeo, va perdiendo 3 rounds.

Esperemos pueda cumplir con su promesa de noquear y sacarnos adelante o vencer en la mayoría de los rounds (meses) que le queda para ganar en decisión dividida el 2025.

Las cosas hay que decirlas por su nombre y cuándo la cosa no va bien hay que mencionarla para luego no ser cómplices de lo que pueda suceder.

Los invito a opinar, ya qué por ahora no nos meterán presos por opinar.

Nos vemos Sr. Presidente en el Mes 4..que tenga éxito por el bien de la Patria.