70 niños recibieron equipos móviles para cumplir un gran sueño: estudiar

Muchos estudiantes de La Paz y El Alto no comenzaron las clases virtuales el pasado 1 de febrero porque no contaban con un equipo móvil y mucho menos conexión a internet. Ayer, 70 niños recobraron la esperanza y recibieron aparatos para cumplir un gran sueño: estudiar.

“No podíamos pasar clases y nos quedamos en la casa sin saber qué hacer porque mis papás no podían comprar un celular”, dijo angustiada una niña de nueve años que llegó ayer a la plaza Ergueta de la zona de Pampahasi. La pequeña -junto con sus dos hermanitos- no podía asistir al colegio por evitar el riesgo de contagiarse de la Covid-19. En casa tropezó con otro gran problema: no tenía la posibilidad de recibir educación.

El grupo de ayuda Manitos Sucias comenzó la campaña de recolección de equipos móviles que estén sin uso o dañados. Luego de hacer las reparaciones respectivas, los voluntarios entregaron los aparatos a los pequeños estudiantes.

Henry Vargas, integrante de este grupo solidario, comentó que el año pasado se organizaron para ayudar a las familias de escasos recursos que no tenían cómo pagar el alquiler o llevar alimento a sus hogares. En ese proceso, los voluntarios conocieron las carencias de muchos hogares que no podían comprar equipos móviles para que sus niños pudieran pasar clases este año.

“Recibimos alrededor de un centenar de equipos y muchos de ellos ya eran chatarra electrónica, no servían y ya no tenían solución. Conseguimos técnicos que nos ayudaron y lograron revivir 70 aparatos que los entregamos para beneficiar a más de medio centenar de familias”, explicó Vargas.

Los voluntarios ya conocían a las familias de escasos recursos y con ayuda de la junta escolar de la zona lograron ubicar a muchos más estudiantes que sufren por este tipo de carencias. Para la selección, los voluntarios visitaron y vieron las condiciones en las que viven los beneficiarios. Así seleccionaron primero a 70.

“Todos los días salgo a vender y apenas consigo dinero para alimentos y alguna otra necesidad. En enero, cuando dijeron que las clases serían virtuales, tratamos de ahorrar, pero no lo logramos. No nos alcanzaba para comprar ni un celular”, dijo una de las madres de dos hijos.

Vargas contó que una de las familias tenía siete hijos y recibió tres equipos: una computadora, una tablet y un celular.

Padres y sus niños se anotan para recibir los aparatos.

Foto:Freddy Barragán / Página Siete

Pero como las familias necesitadas son tan amplias en las ciudades de La Paz y El Alto, el grupo de ayuda lanzará una nueva campaña este miércoles. La iniciativa busca recolectar más equipos en desuso. Para esta ocasión solicitan, además, desde un boliviano de ayuda económica. “Necesitamos comprar algunos repuestos -por ejemplo- tenemos muchos equipos de alta gama que nos donaron y no los pudimos (arreglar) por falta de piezas”, agregó.

La meta es amplia. Los voluntarios esperan recolectar, reparar y entregar 150 equipos en otro punto de la ciudad. En la actualidad, los jóvenes solidarios llevan adelante un relevamiento de las familias más necesitadas para hacer la entrega.

En una segunda fase pretenden dotar de internet a los niños. Para este plan se conseguirán “padrinos” que quieran aportar megas o 40 bolivianos mensuales para la educación de un menor de edad. Una tercera fase es la de intentar abrir el wifi de algunas casas en favor de sus vecinos que recibieron los equipos. Buscarán además que personas “de buen corazón” entreguen equipos de forma directa a estudiantes que no puedan pasar clases. “Solo les pediremos que nos pasen una fotografía de la entrega para nuestro registro”, dijo.

Esta iniciativa ya tuvo repercusión en otros departamentos del país y se replicará en Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija con la ayuda de otros grupos de voluntarios.

Vargas comentó -por ejemplo- que en el municipio de Cercado, varias personas comenzaron a donar sus equipos móviles, incluso antes de haber lanzado las campañas de recolección.

Una de las beneficiarias, ayer en la zona de Pampahasi.

Foto:Freddy Barragán / Página Siete

¿Qué y cómo donar?