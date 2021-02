A Granell le falta adaptarse a la «incertidumbre del fútbol boliviano»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El mediocampista Àlex Granell criticó ayer la incertidumbre que existe en el fútbol boliviano porque aún no hay fecha de inicio del torneo local, que debería haber comenzado en la primera quincena de este mes.

Granell recordó que llegó a La Paz en octubre del año pasado y que en ese momento observó la misma desorganización que existe en la actualidad en las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Me recuerda mucho a la incertidumbre que vi cuando llegué a Bolivia en octubre. Esto me entristece porque desespera un poco, ya que se lanzan fechas al aire y no se cumplen. Todos teníamos la mente puesta en empezar el campeonato a mitad de febrero, que era bueno para los clubes, hinchas y la sociedad en general”, subrayó Granell.

Destacó la pretemporada que realizaron los celestes y dijo que era suficiente para garantizar un buen ritmo de juego, si es que se confirmaba para este fin de semana el inicio del certamen Apertura de la División Profesional. “La preparación que tuvimos es suficiente, pero es una pena que se deteriore y ya lo viví cuando llegué en octubre que no se sabía cuándo se reiniciaría y fue increíble ver cómo se finalizó el torneo en tan sólo un mes. Lo único seguro es que la fecha de Copa Libertadores ya está marcada (9 marzo) y a nosotros nos habría gustado llegar con partidos oficiales para llegar mejor preparados”, apuntó el europeo.

El comité ejecutivo de la FBF debe reunirse en las siguientes horas para fijar la fecha del consejo de clubes la División Profesional, que finalmente debe aprobar el inicio de la temporada 2021.

“No soy goleador”

El ibérico aclaró a la hinchada de la Academia que no viene a ser el goleador del equipo y que su función en el campo de juego es muy distinta.

Comentó que “no me escondo y acepto el reto, pero soy un jugador de equipo que trata de liberar el juego para que mis compañeros saquen lo mejor. Mi principal labor no es de ser un goleador, sino de hacer tratar de jugar al equipo y de ayudar al equipo en tareas defensivas donde me siento cómodo”.

Sobre el comentario que hizo el presidente Marcelo Claure, quien le recomendó trabajar en lugar de descansar, Granell lo tomó como una broma y apuntó que “Marcelo entró en el juego de la broma y tenemos una buena relación, ya que hablamos a menudo. Después de muchos días, el cuerpo técnico decidió darnos dos días libres y lo aproveché para pasarlo con la familia, pero él sabe que mi persona es muy profesional y trabajadora”.