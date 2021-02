«A la Argentina no vuelvo»: el papa Francisco planea morir en Roma, «ya sea en ejercicio o emérito»

Asimismo, el sumo pontífice admitió tener una neurosis ansiosa, «el querer hacer todo ya y ahora».

El papa Francisco desea encontrar su muerte en Roma y no planea regresar a su país natal, según una entrevista concedida por el sumo pontífice al periodista argentino Nelson Castro en febrero del 2019 para su libro sobre la salud de los papas y publicada este sábado por La Nación.

Durante la conversación, Bergoglio aseveró que no teme la muerte «en absoluto» y relató cómo se imaginaba su fin: «Siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo».

Según el periodista, el papa tenía un «rostro lozano y juvenil» y afirmó que se sentía «muy bien». «Me siento con energías y con ganas. Tengo 82 años y me encuentro pleno«, dijo. Relató que, en 1957, cuando tenía 21 años, tuvo una cirugía mayor en el pulmón, pero «la recuperación fue completa».

Tratamiento psiquiátrico

Asimismo, Francisco admitió haber consultado durante seis meses de forma semanal con una psiquiatra. Según Francisco, la especialista le ayudó a ubicarse «en cuanto a la forma de manejar los miedos» respecto a la dictadura militar en Argentina.

«Siendo provincial de los jesuitas, en los terribles días de la dictadura, en los cuales me tocó llevar gente escondida para sacarla del país y salvar así sus vidas, tuve que manejar situaciones que no sabía cómo encarar […] Imagínese usted lo que era llevar una persona oculta en el auto —solo cubierta por una frazada— y pasar tres controles militares en la zona de Campo de Mayo. La tensión que me generaba era enorme«, recuerda el sumo pontífice.

«El tratamiento con la psiquiatra me ayudó además a ubicarme y aprender a manejar mi ansiedad y evitar el apresuramiento a la hora de tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones es siempre complejo. Y los consejos y las observaciones que ella me dio me fueron muy útiles. Ella era una profesional muy capaz y, fundamentalmente, una muy buena persona. Le guardo una enorme gratitud. Sus enseñanzas me son aún de mucha utilidad hoy en día«, reconoce.

Admitiendo que las neurosis son «compañeras de la persona durante toda su vida», Francisco dijo que la suya es ansiosa.

«El querer hacer todo ya y ahora. Por eso hay que saber frenar. Hay que aplicar el célebre proverbio atribuido a Napoleón Bonaparte: ‘Vísteme despacio que estoy apurado'», explicó.

El libro de Castro, ‘La salud de los papas. Medicina, complots y fe’, saldrá a la venta el 1 de marzo.

Fuente: actualidad.rt.com