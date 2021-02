Agua: División en Codeinca afecta al pedido de ley de condonación de deuda de Elapas

La dirigencia vecinal movilizará a sus bases el lunes, con una marcha en Sucre

27/02/2021 08:26 | Sucre/CORREO DEL SUR

La división e inestabilidad en la dirigencia cívica de Chuquisaca, a causa del paralelismo de dirigencias, deja sin norte el reclamo de la promulgación de la Ley de Condonación de la Deuda de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas), que se fragmenta en protestas individuales.

El conflicto al interior del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) sigue latente. El presidente de esta institución, Roger Amador, cuestionó la decisión de la Fedjuve de asumir medidas de presión fuera del marco institucional de Codeinca y no participar del bloqueo que se había previsto para el jueves en el departamento y Potosí, pero que finalmente no se realizó.

“No vamos a entrar en eso, si él (el dirigente de la Fedjuve) piensa desmarcarse, que se desmarque, sí, pero antes debemos hacer informes a la asamblea que nos ha elegido”, aseveró Amador en contacto con Correo del Sur Radio FM 90.1.

Su posición es una respuesta al desconocimiento de su dirigencia por el ejecutivo de la Fedjuve, Aurelio Calizaya, quien rechazó sumarse a cualquier movilización que sea convocada por Amador o por Delfín Romero, quien se arroga la presidencia de Codeinca y conversó, por su cuenta, con el presidente Luis Arce y autoridades del Ejecutivo que rechazaron promulgar la ley.

Para Amador, la posición de Calizaya es similar a que él reconozca otra dirigencia de Fedjuve, “como Delfín sí hizo firmar a otros de Fedjuve en su documento”.

Anunció una convocatoria a asamblea para este sábado, con el fin de que el denominado Comité del Agua rinda sus informes y sea esa instancia la que juzgue el accionar de las juntas vecinales.

Volvió a arremeter contra Romero, al acusarlo de falsificar sellos de Codeinca, por lo que no descarta el inicio de un proceso penal. Llamó también a la unidad, ya que la condonación de la deuda de Elapas afecta a toda la población sucrense.

“Tarde o temprano nos vamos a enterar quiénes traicionan a su región”, remarcó Amador, que hace unos días viajó a La Paz junto con la dirigencia de Fedjuve para exigir sin éxito una reunión con el Presidente.

MARCHA DE FEDJUVE

Calizaya confirmó que organizarán una gran marcha de protesta, que se desarrollará el lunes desde cuatro puntos de la ciudad y en la que participarán todas las juntas vecinales para pedir la promulgación de la ley aprobada por Senadores y Diputados.

“No sé por qué tanto nos margina a nuestras ciudades, al departamento de Chuquisaca. Si fuese La Paz o Cochabamba, ese rato atendería”, reclamó el dirigente.

En su criterio, la institución que representa es la única portavoz de este reclamo por el agua. Dijo aceptar la participación de los cívicos, pero sin que sean la cabeza del movimiento, porque “las juntas vecinales no pertenecen a ningún color político”.

RESPUESTA DE ROMERO

Delfín Romero, acusado de prorrogarse en la dirigencia cívica, saludó la decisión de la Fedjuve al remarcar que Sucre necesita inversiones, algo que afirma que lograron en su reunión con Arce.

“Lo que necesitamos son proyectos, que no falte agua en las zonas altas y la ciudad de Sucre”, aseveró Romero.

Anunció un nuevo congreso cívico –luego de varios fallidos– para el 4 de abril, con el fin de renovar la directiva de Codeinca.

“Para esta ley, nosotros también hacemos gestiones para que pueda promulgarse, pero nos indican que no cumplió algunas normativas, procedimientos jurídicos, y no está en el Ejecutivo, no ha llegado a Presidencia, sigue en el Legislativo”, sostuvo también en contacto con Correo del Sur Radio FM 90.1.

Mientras tanto, indicó que ya se reciben las acreditaciones para la participación del congreso al que convocó. “Hemos sido prorrogados (…). Hemos llamado el año pasado a congreso, pero también fue rechazado por organizaciones, ¿eso qué quiere decir? Que estaban de acuerdo con que sigamos”, argumentó sobre la negativa de instituciones a participar de sus congresos.

POTOSÍ, POR SU LADO

Al igual que Chuquisaca, Potosí tampoco acató el bloqueo convocado para ayer. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anunció que convocará a sus afiliados a una asamblea para definir los pasos a seguir en protesta por la promulgación de la ley que también beneficiaría a ese departamento.

Cuestionó el alejamiento de la Fedjuve en Sucre, al considerar que eso favorece a la estrategia del MAS de “divide y reinarás”.

Llamó a la población a tomar acciones respecto a la situación en la que está la dirigencia