Alberto Fernández, Mauricio Macri y todo el arco político despidieron al ex presidente Carlos Menem

Dirigentes del oficialismo y la oposición manifestaron su pesar por el fallecimiento del ex presidente. “Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”, expresó el actual mandatario

La muerte de Carlos Saúl Menem comenzó a circular en las redes sociales veinte minutos después de las diez de la mañana del domingo 14 de febrero. Tenía 90 años y era el final de un hombre que marcó la década de los noventa: estaba internado desde el 15 de diciembre en la clínica Los Arcos por una “infección urinaria” que se complicó por sus diagnósticos cardiológicos preexistentes. El fallecimiento del ex presidente fue progresivamente fue conquistando la opinión pública, los titulares de los canales de noticias y los ránkings de tendencias. El tema fue abriéndose paso.

La primera dirigente política en manifestarse fue Patricia Bullrich, presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Dijo, a las 11:48: “Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex presidente Carlos Menem. Acompaño a su familia en este difícil momento y a los riojanos que representaba”. Sin adjetivar ni haciendo análisis de su gestión, redujo el saludo al respeto. Lo mismo hizo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Quiero hacer llegar mis condolencias a la familia y seres queridos de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, en este momento difícil”. Y María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, repitió casi las mismas palabras en su despedida por Twitter: “Mis condolencias por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Minutos después, exactamente a las 12:17 y acompañada por una imagen de su asunción como presidente, Alberto Fernández publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida: “ Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran ”. Un minuto después, llegó el comentario del ex presidente Mauricio Macri desde su cuenta de Twitter. Escribió: “Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

Noticia en desarrollo

Fuente: infobae.com