Alcaldesa de Santa Cruz niega que haya cálculos políticos para no dictar una cuarentena rígida

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, negó este miércoles que haya un cálculo político para no dictar una cuarentena rígida en la capital cruceña, la más afectada por la segunda ola de contagios del Covid-19.

Durante una entrevista con ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, la autoridad se equivocó y dijo que “la economía está por encima de la salud”, aunque después aclaró que se prioriza la atención de la salud de la población y que una cosa es lo que recomiendan los médicos y otra la realidad económica del país.

“(Luis) Revilla (alcalde de La Paz) no está en campaña y no hizo cuarentena rígida. La mayoría de los alcaldes no está (con la cuarentena rígida9, esta es una medida de criterio común. Muchos de los alcaldes del área metropolitana no están en carrera electoral, me he reunido con el Sedes, con el gobernador y una cosa es lo que los médicos recomiendan y otra cosa es la realidad. No es encerrar a la gente, hay que dar las alternativas, la prevención masiva”, explicó Sosa.

Dijo que la tasa de letalidad de diciembre es la misma que se tuvo en agosto de 2020, cuando se aplanaba la curva de contagios de Covid-19, y que ahora existe “más experiencia” y los hospitales “tienen más capacidad”, con la contratación de 4.000 profesionales sanitarios.

“Se está dando prioridad a la salud, a la economía, pero en las condiciones que hoy mantiene el país. Me tocó estar ante la fatalidad y son medidas extremas, en ninguna ciudad del mundo ya dan resultados (las cuarentenas rígidas)”, acotó.