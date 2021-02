Always «prestará a algunos jugadores» ¿y piensa en nuevo técnico?

Campeones

sábado, 20 de febrero de 2021 · 05:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, adelantó anoche que “algunos jugadores” de su equipo serán cedidos a préstamo a otros clubes. Explicó que la plantilla del campeón estará conformada por 26 futbolistas, como máximo.

Mientras tanto, fuentes del club reconocieron ayer que la continuidad del director técnico chileno Sebastián Núñez está en duda y que el directorio analizará la permanencia del DT luego del cuadrangular amistoso que Always disputará ante The Strongest, Wilstermann y Binacional de Perú.

Los jugadores también serán evaluados. “Seguramente tendremos una evaluación con el profesor Sebastián (Núñez). Es un plantel amplio, habrá algunos jugadores a los que habrá que ceder a préstamo”, aseguró el directivo, en el aeropuerto de El Alto. Costa llegó a La Paz luego de haber acompañado a su plantel a una gira por Brasil para disputar encuentros de preparación para encarar el torneo local y la Copa Libertadores.

“El 99% del plantel es prácticamente competitivo y seguiremos haciendo historia. Los objetivos son claros. Pelear en la Libertadores y salir campeones en el fútbol profesional”, añadió el titular millonario, quien regresó al país con su padre, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El mandamás del club alteño explicó que su plantilla estará con formada por “ 24 o 26 jugadores, estamos tranquilos”.

Always Ready terminó el jueves su visita a suelo brasileño con un empate ante el equipo “mixto” de Palmeiras (1-1). El equipo millonario disputó seis compromisos en ese país. De los seis partidos que disputó, tres quedaron con derrota para la escuadra nacional; hubo una victoria y dos empates.

“Creo que la minipretemporada fue productiva porque pudimos terminar haciendo fútbol ante equipos muy competitivos. Estamos contentos por eso”, evaluó Costa.

Añadió que luego de ver los encuentros de preparación, “no me preocupa la defensa porque tenemos jugadores de bastante jerarquía”.

Masacote

Always Ready sumó al delantero brasileño Franklin Geovane de Santana Chagas, más conocido como Mascote. “¡De la Serie A-2, a la Libertadores! Después de disputar un partido amistoso ante Always Ready, el delantero Mascote negoció con el club boliviano. Nuestro presidente, Alexandre Barbosa, indicó: ‘Hinchas, no estén tristes. Reemplazaremos la salida de este ‘monstruo’ con nuevas contrataciones’”, publicó el Sport Club Atibaia.

Mascote nació en Candeias (Bahía) y vistió las casacas del Gremio Esportivo Tiradentes (compitió en la Serie B), Clube Atlético Taboão da Serra, Associação Desportiva São Caetano (Serie D), Centro Sportivo Alagoano (Serie B), Pouso Alegre Futebol Clube (primera división del Campeonato de Minas Gerais), Associação Desportiva Cabofriense (Serie D) y Sporting Clube de Braga de la primera división de Portugal.