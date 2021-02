Arce: Alcaldes decían que no tenían plata para vacunas y ahora quieren comprar

Sociedad

sábado, 27 de febrero de 2021 · 13:37

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El presidente Luis Arce manifestó este sábado que le extraña que algunos alcaldes aseguren que el Gobierno les impide la compra de las vacunas, cuando le dijeron que no tenían dinero para adquirir los fármacos. Agregó que no existe ningún impedimento para que las administraciones subnacionales puedan importar inmunizadores.

«Nos extraña profundamente que haya algunos alcaldes que estén diciendo que no les dejamos importar las vacunas, cuando nos decían que no había plata para las vacunas. Ahora dicen que nos les damos permiso; en realidad, el Gobierno nacional no está obstaculizado para nada. El que quiera importar los va a hacer, lo importante es que esa vacuna llegue gratuita al pueblo boliviano», indicó Arce en transmisión del canal estatal.

El mandatario manifestó que cuando sostuvieron las reuniones de coordinación con alcaldes y gobernadores para contener el rebrote, le afirmaron que no tenían dinero para comprar las pruebas antígeno nasales y las vacunas. Por eso el Ejecutivo se comprometió a realizar la adquisición de ambos insumos para proveer a las regiones.

Hace semanas, autoridades subnacionales de El Alto, La Paz, Tarija y Santa Cruz expresaron su intención de importar los inmunizadores. El burgomaestre paceño, Luis Revilla, señaló que el nivel central Estado rechaza sostener una reunión técnica para abordar este tema.