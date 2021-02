Arce presiona a La Paz para que apoye a César Dockweiler

El mandatario afirmó que la candidatura del MAS garantiza trabajo a paceños. Arias dijo que la presión es un “chantaje” a La Paz.

Fuente: paginasiete.bo

El presidente Luis Arce condicionó ayer el apoyo del Ejecutivo a La Paz si los paceños respaldan con su voto al candidato oficialista César Dockweiler, en las elecciones del 7 de marzo; los postulantes opositores a la silla edil calificaron de “chantaje” la presión ejercida por el mandatario a los habitantes de la sede de Gobierno.

“La candidatura del MAS-IPSP en todo el país es la única que puede garantizar dos cosas: que se trabaje para el pueblo paceño y, segundo, que se trabaje de la mano con el Gobierno nacional. De esta manera asegurarnos que todos los planteamientos, que todas las ideas que nos está proponiendo el hermano César se cristalizan para el bien de todos los paceños y todas las paceñas”, dijo Arce, que acompañó al candidato oficialista en un encuentro con su militancia.

Arce tocó con la guitarra el taquirari Kollita y expresó abiertamente su apoyo a Dockweiler, en un acto proselitista en el que sin dudar aseguró que respaldará “todas las ideas (proyectos)” que el exmilitar y exgerente de Mi Teleférico expuso en su campaña política.

Cuando falta un mes para las elecciones subnacionales, el jefe de Estado dijo que Dockweiler, cuestionado por la oposición porque incumple con la residencia de dos años, “tiene propuestas de empleo para la juventud, tiene propuestas para que cambiemos la cara de la ciudad de La Paz, para que subamos el deporte y la cultura, para reactivar la economía de nuestra ciudad, y nosotros desde el Gobierno nacional lo vamos ayudar a nuestro hermano César, vamos a trabajar conjuntamente para que todos esos anhelos, esas esperanzas de todos los jóvenes paceños se hagan realidad”.

Arce también cantó junto a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la cueca Norita y el huayño Gracias a Dios soy soltero. En similar evento, el 27 de enero, en Tarija, llamó “futuro gobernador” a Álvaro Ruiz. Dos días después en Santa Cruz tocó la guitarra junto a la postulante masista por la comuna cruceña, Adriana Salvatierra. Ayer llamó a Dockweiler “futuro alcalde”.

El opositor y líder de la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo, Iván Arias, que marcha segundo en la intención de voto, denunció que la presión ejercida por el mandatario a los paceños es “un chantaje para La Paz” porque no es únicamente Presidente de los militantes de su partido.

Afirmó que el jefe de Estado “es Presidente de todos los bolivianos, así lo entiendo, y por eso está gobernando, está gobernado desde el palacio, el palacio de todos los bolivianos; si el Presidente va a ser Presidente sólo de los azules, yo creo que lo más coherente es que vaya a gobernar desde la sede del MAS, pero desde el momento que ha sido electo tiene que gobernar para unos y para otros”.

Arias aseguró que Arce ya no es un candidato, sino el jefe de Estado. “Yo creo que por las declaraciones no sé si es del Presidente o de un candidato, creo que el Presidente ya no es un candidato, sino el gobernante de todos los bolivianos, por lo tanto, debería medir sus palabras y sus conceptos, Bolivia está cansada de la confrontación, del odio; el camino es buscar la paz y el encuentro, y gobernar para todos los bolivianos”.

El candidato a alcalde por Pan Bol, Amílcar Barral, afirmó ayer que el mandatario en lugar de hacer campaña por su correligionario debió preocuparse por el coronavirus. “El guitarrista (Arce) debería estar preocupándose para cuándo van a llegar las vacunas, estamos en una etapa muy complicada del coronavirus, sin embargo, han empezado incluso a politizar este tema que quieren sacar el provecho por todo lado, pero el Presidente también tiene que reconocer que por Constitución que el candidato por La Paz (Dockweiler) no puede ser candidato porque no reúne el requisito de residencia de dos años”.

