Argentina: renuncia el ministro de Salud, Ginés González, por el escándalo ‘vacunación VIP’

El presidente argentino Alberto Fernández, a la izquierda, pasa junto al ministro de Salud, Ginés González García, cuando llegan a la ceremonia oficial para promulgar la legislación sobre el derecho al aborto recientemente aprobada en Buenos Aires, Argentina, el jueves 14 de enero de 2021. © Marcos Brindicci / AP

El funcionario publicó su carta de dimisión a través de su cuenta de Twitter, pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández instruyera a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para pedirle la renuncia. González García estaba en el cargo desde el inicio del gobierno en diciembre de 2019. El ministro presentó su renuncia a raíz de la revelación de un periodista, quien afirmó haber recibido la vacuna gracias a su cercanía con el jefe de la cartera.

«Por la presente, y respondiendo a su expreso pedido, le presento mi renuncia al cargo de ministro de Salud», así comienza la carta que González García le envió este viernes 19 de febrero al presidente Alberto Fernández. El mismo ministro fue quien publicó la misiva en su cuenta de Twitter.

Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB



— Gines González García (@ginesggarcia) February 20, 2021

La renuncia ocurre luego de que este mismo viernes, el periodista Horacio Verbitsky le contara a la emisora de radio ‘El Destape’ que el Ministerio de Salud le ofreció aplicarle la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 directamente allí, en el edificio de esa cartera.

El periodista también dijo haberse enterado que se lo habían ofrecido al número dos del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, algo desmentido por el diario ‘Clarín’. El testimonio de Verbitsky, que a sus 79 años pertenece a uno de los grupos prioritarios, despertó indignación por la posibilidad de algunos de evitar pasar por los trámites requeridos para acceder a la vacuna.

«Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje de su secretario, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio, y que fuera al Ministerio a darme la vacuna», aseguró Verbitsky en el programa radial. Por esto, al escándalo se le conoce como ‘vacunatorio VIP’.

En su carta, González replicó que todas las personas vacunadas pertenecían a los «grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente» y agregó que todo fue un mal entendido.

«La confusión involuntaria de mi secretaría privada en la citación a las personas vacunadas en este Ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación», señaló.

Carla Vizzotti será la nueva ministra de Salud

La Casa Rosada confirmó a través de un comunicado que Vizzotti asumirá el cargo de González García desde el sábado 20 de febrero, a las 17:00 (hora local). El Gobierno de Fernández agregó que Vizzotti se reunió con el presidente en la Casa Rosada, luego de que el mandatario recibió la carta de renuncia de Ginés González.

Carla Vizzotti es médica y especialista en el control de enfermedades inmunoprevenibles e infecciosas, en medicina interna, y en sistemas y seguridad social. Además, se formó junto al ahora exministro y ocupaba el cargo de secretaria de Acceso a la Salud, una suerte de virtual viceministra de la cartera sanitaria de la nación.

Todo se da en un contexto en el que cientos de miles de adultos mayores –segundo grupo prioritario detrás de los trabajadores de la salud– intentan inscribirse en los listados de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires, que abrieron este viernes. Mientras tanto, otros cientos de miles se encuentran a la espera de que les confirmen un turno de vacunación en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país. En la provincia algunos se han inscrito hace semanas para poder recibir la vacuna. Incluso, hay personal de salud que aún no ha sido inoculado.

A pesar de ello, varias personas como Verbitsky habrían sido priorizadas. Medios locales señalaron que se vacunaron en similares condiciones al menos al senador del oficialismo Jorge Taiana, de 70 años, y al diputado Eduardo Valdés, de 65 años y también oficialista. Estos dos legisladores iban a ser parte de la comitiva que acompañaría al presidente en su visita a México el 24 de febrero próximo, pero información publicada en la prensa argentina señala que ya no harán parte del viaje.

El escándalo del ‘vacunatorio VIP’ no es el primero que se conoce en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación había definido un orden de prioridad para inocular a la población: personal de salud (estimados en un total de 763.000 personas), adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos, y luego, adultos mayores de 60 años (estos grupos suman unas 7.375.000 personas). Posteriormente, irían miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad (estos dos grupos suman unas 500.000 personas) y de servicios penitenciarios, adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo (diabéticos, con obesidad grado 2 y 3, enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas, que son unas 5.653.000 personas) y personal de los niveles educativos inicial, primario y secundario (1.300.000 personas).

Finalmente, otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, que pertenezcan a pueblos originarios, presas y migrantes. Una modificación importante en las prioridades se dio de cara al inicio de las clases en algunos niveles educativos en la tercera semana de febrero de 2021, para adelantar la vacunación de personal de escuelas, docente y no docente.

Foto de archivo del ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, confirmando el primer caso de coronavirus en el país, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el martes 3 de marzo de 2020. © Víctor R. Caivano / AP

El escándalo conocido como el ‘vacunatorio vip’ no es el primero de este tipo en Argentina. En la Patagonia, días atrás, Federico Bodlovic, quien es el intendente de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz; su esposa; un chofer municipal y otras personas que no son consideradas prioritarias recibieron la vacuna. También a mediados de febrero se difundió el caso de jóvenes de 18 años que no pertenecían a ningún grupo de riesgo y a pesar de ello fueron inoculados en la localidad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires.

En todo el mundo se discute si los altos funcionarios deben o no vacunarse de forma prioritaria, independientemente de si pertenecen a algún grupo de riesgo. Y en Argentina también ha habido debate al respecto.

Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de 49 años, sí recibió la vacuna; mientras que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de 55 años, no. Por su parte, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández fueron inoculados, pero se trató de un acto público que buscaba, entre otras cosas, elevar la confianza sobre la vacuna Sputnik V.

Sin embargo, el escándalo que explotó este viernes es diferente, pues involucra directamente al ministro de Salud y tuvo lugar dentro del propio Ministerio. Además, ocurrió a puerta cerrada.