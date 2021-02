Armie Hammer rompió el silencio sobre su canibalismo sexual

Armie Hammer habló acerca de sus mensajes privados filtrados en redes sociales.

El pasado mes de enero surgió una controversia en Hollywood cuando una mujer anónima reveló una serie de capturas de pantallas y audios con contenido sexualmente explicito en el que el actor Armie Hammer afirma ser un caníbal, rompe huesos, bebedor de sangre y otras tantas cosas perturbadoras en el ámbito sexual.

Segun indican dichas conversaciones, el actor de “Call me by your name” tiene algunos fetiches que sobrepasan lo normal y los mensajes filtrados colocaron su carrera y su vida personal en el limbo.

Armie no había hablado sobre el escándalo hasta ahora, cuando opinó que la usurpación de sus textos privados fue “invasivo y asqueroso”.

Además, siguiendo la conversación dijo: “Me siento un poco abrumado para ser honesto. Es muy invasivo y una mierda ser avergonzado por Internet, ja. Estoy feliz. La vida es buena. Este es solo un momento difícil. Estoy muy feliz y plenamente consciente. Hay que aprender a través de cada lucha y estar agradecido por todo”.

Por último, aunque no confirma sus actitudes caníbales y tampoco dijo nada sobre la otra revelación hecha por su ex Paige Lorenze, bromeó: «He recibido muchas ofertas de chicas que dijeron que puedo comerme trozos de ellas jaja».