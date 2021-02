Asamblea Departamental de Tarija vuelve a sesionar y aprueba modificación salarial

Fuente: elPeriódico

La directiva asegura que sea hecho gestión durante los años de mandato, los proyectos aprobados por el pleno han sido remitidos a comisiones

Gabriel Morales Espíndola

El pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) sesionó de manera virtual la jornada de este miércoles, para tratar un orden del día que incluía la renovación de un convenio intergubernativo con la región autónoma del Gran Chaco, la modificación de la Ley Departamental N. 105 para la dotación de la entrega de un paquete alimentario a personas con discapacidad y, uno de los asuntos más relevantes, la modificación de la ley de reducción salarial para altos funcionarios del Gobierno Departamental.

“En este proyecto modificatorio a la ley de escala salarial, el Ministerio de Economía ha observado el artículo 3, no nos quedó otra opción que modificar la ley para poder pagar sueldos tanto en la Asamblea Departamental como en la Gobernación, no solamente era aprobar la ley y mandarla al Ejecutivo, también se deben hacer otros trámites”, argumentó el presidente de la ALDT, Guillermo Vega Flores.

El directivo explicó que al no ponerse en marcha la reducción salarial, ambos órganos del Gobierno Departamental no tienen la potestad para hacer uso de recursos económicos de sus cuentas bancarias, por lo tanto, por el momento no existe posibilidad de contratar personal eventual para una serie de tareas administrativas.

“Esta modificación ha permitido viabilizar y destrabar todo, estimamos que hasta el día lunes todo el tema económico se normalice, el pleno de la Asamblea ya emitió esta norma”, manifestó la primera vicepresidente del Legislativo, Amanda Calisaya Flores.

Tras la aprobación en grande y en detalle, a cargo del pleno, la directiva refirió que la modificación se centró en incluir únicamente al grupo 10.000 o de “servicios personales”.

ElAPUNTE

Reducción de sueldos, recién para marzo

Luego de las observaciones presentadas por la cartera de Economía a la norma departamental trabajada por el Legislativo, esto obliga a reducir los sueldos de los asambleístas, gobernador, subgobernadores y personal de alto rango recién en el mes de marzo, a pocos días del cambio de autoridades.

Esto ha sido criticado por el Comité Cívico de Tarija, cuyo directorio asegura que los actuales asambleístas “no sentirán la reducción salarial” puesto que están prestos a dejar sus curules luego de las elecciones del 7 de marzo.