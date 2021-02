Baldivieso recorta su plantel y saca a 10 jugadores

Fuente: paginasiete.bo

El técnico del club Mcepal Vinto Palmaflor, Julio César Baldivieso, anunció ayer que 10 jugadores dejarán de ser parte del primer plantel, luego que hiciera conocer el recorte planificado.

El club quillacolleño inició su pretemporada con 39 futbolistas, pero cuando el DT llegó al club consideró que era un grupo muy amplio. Ayer, antes de iniciar la primera práctica de la semana, Baldivieso anunció que ya pasó a la directiva la lista de los jugadores que quedarán al margen del plantel.

“Hay una plantilla interesante, pero obviamente hay muchos futbolistas. Lamentablemente uno pasa a ser el malo de la película cuando tiene que recortar, particularmente tengo que tomar la decisión de unos 10 futbolistas que tienen que quedar al margen del equipo, que obviamente yo no los traje, pero no puedo trabajar con tanto futbolista, no se le presta atención, uno no se concentra en lo que quiere”, aseguró.

Según afirmó, el técnico ya conversó con la dirigencia del cuadro cochabambino y la comunicación se hará oficial en las próximas horas. Además, Baldivieso aseguró que los jugadores que no formarán parte del elenco tienen oportunidad de fichar por otro club, ya que el campeonato aún no tiene fecha de inicio. “Nosotros hemos pasado una lista a los señores dirigentes, los futbolistas saben, entonces será una conversación que tengan ellos para llegar a un acuerdo. Lo bueno es que no ha empezado el campeonato y pueden tener la oportunidad de ir a otro lugar”, agregó.