Bartolinas culpan a Evo por la posible derrota de Maquera

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, una de las organizaciones del Pacto de Unidad que respalda al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), responsabilizó ayer a Evo Morales por la posible derrota de Zacarías Maquera en las elecciones del 7 de marzo, pues en la tercera encuesta de intención de voto la exmasista Eva Copa consolidó su preferencia con el 87,7% de preferencia electoral cuando faltan 10 días para los comicios.

“He sido defensora y sugeridora de la hermana Eva Copa para candidata del MAS, nosotras estuvimos lecturando (sic) a El Alto para que sea una mujer como Eva Copa, hemos dicho al hermano Evo (Morales), al hermano presidente (Luis Arce), al hermano vicepresidente (David Choquehuanca), Lucho y David, ellos saben que nosotras hemos sugerido que tenía que ser Eva Copa del MAS”, afirmó en radio Erbol la ejecutiva de las Bartolinas, Segundina Flores.

El diputado alteño Juanito Angulo (MAS) afirmó ayer que “el MAS en El Alto tiene su estructura política, la regional, la departamental y la dirección nacional, en ningún momento estas instancias la han apoyado (a Copa). Si tuvo algún apoyo, fue de algunas organizaciones que hoy están fraccionadas en El Alto, lamentablemente”.

Angulo incluso dijo que Copa colaboró con el “gobierno golpista” y que no fiscalizó a Añez. Agregó que ella en su calidad de presidenta del Senado no promovió un juicio de responsabilidad en contra de Añez por las muertes de Sacaba y Senkata, ocurridos en noviembre de 2019 después de la renuncia de Evo Morales.

El 26 de diciembre, el dirigente nacional del MAS Rodolfo Machaca anunció que Maquera fue elegido como candidato a alcalde de El Alto. “Después de tener una reunión con los precandidatos, hemos llegado a un final feliz, donde todos los precandidatos por la unidad de la ciudad de El Alto han decidido apoyar al hermano Zacarías Maquera, más conocido como Ratuqui, para que sea el único candidato para la alcaldía”, dijo entonces.

Segundina Flores dijo ayer que “hay que preguntar a Machaca por qué decidió designar a Maquera. Alguien le mandó (a Machaca) esa responsabilidad, el compañero Machaca tiene que dar (responder por) ese trabajo que ha hecho en El Alto”.

La ejecutiva de las Bartolinas afirmó que para ella fue un error designar a Ratuqui y no a Copa. “Para mí, sí, un gran error porque tenía que estar como candidata del MAS nuestra hermana Eva Copa”, afirmó Flores y afirmó que a la futura alcaldesa alteña tiene que trabajar con el gobierno de Arce. “Ya es ganadora Eva Copa de El Alto, nosotros como organizaciones y como mujeres esperamos que su gestión sea buena; también El Alto tiene que trabajar con nuestro Gobierno nacional; todas las alcaldías, todas las gobernaciones necesitan trabajar con el Gobierno”, añadió.

Flores dijo que es falso que se diga que Copa no tenga apoyo en su gestión como alcaldesa. “(Que) Eva Copa no va tener apoyo (y que) El Alto va estar en retroceso, creo que es falso porque El Alto tiene que unificarse orgánicamente porque necesita progreso, planificación, educación, salud, producción y desarrollo, no solo El Alto, sino muchas ciudades”.

Afirmó que “Eva Copa como alcaldesa de El Alto seguramente tiene que coordinar con muchas organizaciones, con el Gobierno” para hacer “una gestión buena” y dijo que “(Copa) siempre será una compañera porque ha sido exsenadora del MAS”.

Evo Morales visitó el martes El Alto, donde pidió apoyo para Maquera, lo declaró futuro alcalde alteño y también dijo que “con la derecha no se puede trabajar”. Como presidente no participó de la efeméride alteña, el 6 de marzo, desde 2015. El candidato a la alcaldía por Unidad Nacional (UN), Henry Contreras, recordó que Evo Morales “siempre ha dado la espalda a El Alto” y el exmasista ahora de Jallalla La Paz David Apaza afirmó que el líder del MAS “está acelerando su desgaste”.

Roberto de la Cruz, exejecutivo de la COR de El Alto, afirmó que “ya no le creemos al señor Evo Morales”, pues “Evo Morales no tiene moral de calificar, peor juzgar a los alteños, porque su gobierno, como el actual, en nada se diferencian de los partidos de derecha”, en los 14 años ininterrumpidos en la administración del Estado.

Hechos políticos

Rechazo En un video que circula en redes sociales se ve cómo vecinos de un barrio de El Alto expulsan a militantes del MAS que hacían el martes campaña para su candidato Zacarías Maquera. “¡Fuera, masistas, fuera, masistas!”, se escucha gritar a los vecino del Distrito 4 de la urbe alteña, cuando militantes del MAS circulaban por su barrio a bordo de camionetas con pancartas, afiches y banderas del frente oficialista.

Aniversario Evo Morales como presidente no participó del aniversario de El Alto entre el 2015 y 2019. El exsecretario de Atención Ciudadana y Gobernanza de la Alcaldía de El Alto ahora candidato a alcalde, Henry Contreras, dijo que siempre se entregó invitaciones a autoridades de gobierno.

