Blooming sería el próximo rival de Vinto Palmaflor

Fuente: lostiempos.com

Mcepal Vinto Palmaflor tendría como próximo rival en partido amistoso a Blooming, para este fin semana, según aseguró su director técnico, Julio César Baldivieso.

“Creo que el fin de semana vamos a jugar con Blooming aquí en Cochabamba y entre semana el partido de vuelta en Santa Cruz”, dijo Baldivieso, en contacto con los medios, ayer.

Vinto Palmaflor se prepara para enfrentar la primera fase eliminatoria de la Copa Sudamericana frente a Wilstermann, club al que enfrentará el 17 de marzo en el partido de ida.

El técnico del equipo de Quillacollo señaló que, más allá de preocuparse por el rival en la Sudamericana, se ocupa de consolidar a su equipo.

“Estamos a un mes para jugar contra Wilstermann; nosotros vamos a priorizar lo nuestro, al equipo, el camino es largo todavía. No tenemos más tiempo para ensamblar más al equipo, algo que no es de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que es un equipo prácticamente nuevo, pero no es excusa, simplemente trataremos de hacer las cosas bien y ganar los partidos”, aseguró Baldivieso.

Con ese panorama, Baldivieso aseguró que tampoco vio ni analizó los partidos amistoso que jugó Wilstermann (ante Aurora), porque está más interesado en las virtudes de su equipo.