Camacho: «El sueño del masismo es que me metan preso»

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz Luis Fernando Camacho se refiere a las denuncias que recibió por los hechos del año 2019 y comenta sobre las propuestas de algunos de sus adversarios políticos.

Fuente: No Mentirás, PAT

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, en una entrevista para el programa No Mentirás de la Red PAT, habló sobre la suspensión de su declaración por una denuncia en su contra por un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales y dijo que su persona no se dejará intimidar con procesos, que enfrentará todo lo que el MAS intente hacer en su contra.

Camacho dijo que la persona que sentó la demanda, ahora ha pedido la postergación de las declaraciones sobre este caso, asimismo dejó en claro que si a su persona lo están procesando por pedir la renuncia del expresidente, Evo Morales, también se los tendrían que procesar al líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, a los líderes de los interculturales que pidieron lo mismo a una persona que violó la Constitución y el voto de los bolivianos.

Dijo que el MAS «sueña con meterlo preso», pero no lo conseguirá y no tiene miedo a los procesos que vengan y no tiene miedo en ir preso por estar luchando con el pueblo.