Camacho recibió apoyo de vecinos en su domicilio

Proceso. El candidato asegura que se presentará a declarar éste viernes.

El candidato a gobernador y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, recibió el apoyo de vecinos en su domicilio.

Horas después de que fuera notificado para declarar en el proceso interno que se le sigue al coronel Aníbal Rivas por el motín policial del 2019 en defensa de la democracia en el país, los vecinos llegaron hasta el domicilio de Camacho para brindarle pleno apoyo ante ésta medida judicial.

Camacho, señaló que sea o no de obligatoriedad su presentación a declarar, el problema está en un proceso instaurado a un oficial que en su momento dio su apoyo a la población novilizada. «El único delito de éste hombre fue no reprimir a su pueblo y en esa lógica en solo darle un abrazo a ese coronel, me citan a testificar si el abrazo es verdad o mentira. Creen que continúan haciendo persecución y amedrentar, pero le pelaron», dijo.

Luis Fernando, a tiempo de agradecer a la población por el apoyo recibido, pidió a la población brindar el mismo respaldo al Coronel Rivas.

«Les pido que éste apoyo le demos al coronel que estuvo a lado de su pueblo y a todos los que están siendo perseguidos también, no les vamos a dejar solos. Esto que hacen conmigo tenemos que hacerlo con todos, no nos olvidemos de los que lucharon a nuestro lado», ratificó el líder de Creemos.

Camacho aseguró que se presentará a su declaración fijada para las tres de la tarde de éste viernes. «Yo voy a ir. No me voy a esconder, voy a ir a contar la verdad, que él estuvo a lado de su pueblo. No los podemos dejar ahora, a ninguno de los cruceños. Ellos usan la justicia para hacer daño, nosotros vamos a usar el voto del siete de marzo para hacer justicia», dijo.