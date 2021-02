Candidatos develan detalles de encuentros antes de elecciones

Visitas en Estados Unidos y en Cochabamba, mensajes de WhatsApp, intentos de negociación en torno a elecciones y otros temas habrían sido tratados, antes de comicios, entre políticos que ahora son candidatos a alcalde en la ciudad de Cochabamba, según lo develaron ellos mismos.

A semanas de las elecciones subnacionales, programadas para el 7 de marzo, hay candidatos que dejan expuestas sus versiones en torno a encuentros y conversaciones entre ellos.

Tal es el caso del candidato de la alianza Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate), Manfred Reyes Villa; el del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Sergio ‘Vikingo’ Rodríguez; y el de unidad Cívica Solidaridad (UCS), Roberto Perrogón.

El candidato Reyes Villa reveló que Perrogón lo visitó en su casa de Estados Unidos para pedirle su respaldo para las elecciones subnacionales. También señaló que, a su retorno a Cochabamba de Estados Unidos, Rodríguez también fue a su casa.

“El Vikingo fue a mi casa cuando volví a Cochabamba. Tenía deseos de ir a la Alcaldía, igual que Perrogón que viajó hasta Estados Unidos para pedir apoyo, dijo que ya se había lanzado a la candidatura. Eso es una realidad y le pueden preguntar a él”, sostuvo el 8 de febrero en una entrevista en Red Uno.

Perrogón informó, el 9 de febrero, que Reyes Villa y su vocero Mauricio Muñoz querían el 40% de la Alcaldía a cambio de apoyarlo para las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

Detalló que el encuentro se desarrolló en 2019, cuando Evo Morales continuaba gobernando en el país, y que acudió a convocatoria de Muñoz. “Me dijo que Manfred quería hablar conmigo porque me veía joven y con liderazgo”, expresó.

acotó que cuando se dio la oportunidad de viajar al país del norte, se comunicó nuevamente con Muñoz para materializar la reunión y fue ahí que el vocero le dijo que había condiciones. Describió que le mandó a su correo un documento que básicamente señalaba que para que reciba apoyo a su candidatura debía cederle el 40% de los cargos de la Alcaldía.

“En una carta decía eso, el 40% de la Alcaldía Municipal a cambio de su aval. Fue en 2019. Quería administrar la Alcaldía desde Estados Unidos”, sostuvo y expuso señaló su computadora asegurando que tiene los correos electrónicos.

Perrogón dijo que rechazó la propuesta porque consideró que no se puede cuotear la Alcaldía y que su plan de acción es más bien “erradicar esa clase de corrupción, de cuoteo”.

Aseguró que desde esa fecha nunca más se reunió con Manfred.

Por su lado, Rodríguez expresó este miércoles que “las verdades a medias son mentiras”.

Aclarando que se quedan con la imagen de Reyes Villa como alcalde en sus dos primeras gestiones, dijo que cometió errores. Agregó que Reyes Villa solo dijo “una partecita”.

“Fue él quien nos hizo llamar, buscar y él decía que había escuchado hablar mucho del Vikingo, del auto eléctrico y pensaba que debería participar yo de las elecciones nacionales”, recordó,

Agregó que le respondió que las nacionales no le interesaban y tampoco apoyar a nadie.

“Él me pidió así, concretamente, que apoye a (Luis Fernando) Camacho. Para eso me hizo buscar, para que le apoye a Camacho. Yo le dije, y todavía se debe acordar, que Camacho no iba a sacar ni el 1% en Cochabamba, mucho antes que empiece toda la actividad electoral nacional; y eso se lo mande en un mensaje de WhatsApp con los resultados finales”.

Rodríguez informó que en aquella reunión le presentó a su hijo, Manfred Reyes Villa Avilés.

“Ahí me manifestó la intención de ir él como alcalde y su hijo como concejal”.

Por otro lado, sobre David Torrelio, postulante por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) manifestó que es su primo y que también le visitó en Estados Unidos, pero en esa ocasión no dijo tener ninguna intención de ser alcalde.

Desde que regresó a Bolivia, no tuvo acercamientos con Jhonny Antezana, el candidato de Comunidad Ciudadana – Autonomías por Bolivia (C-A), con quien ya trabajo en su gestión como alcalde de Cochabamba.