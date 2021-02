Candidatos le recuerdan a sindicalista Huarachi que pidió renuncia de Evo y ahora exige juicio por «golpe»

LA PAZ | ANF.- Los candidatos a las gobernaciones de La Paz y Santa Cruz, Rafael «Tata» Quispe y Luis Fernando Camacho, le recordaron al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, que también pidió la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, contradictoriamente ahora exige la inhabilitación de los candidatos que fueron parte del gobierno de transición y que sean enjuiciados por «golpe de Estado».

Los pronunciamientos surgen, después que Huarachi manifestó ayer que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería anular las candidaturas de exautoridades del gobierno transitorio que propiciaron un «golpe de Estado» y lamentó que la Justicia no esté haciendo nada para someterlos a juicio.

Al respecto, Camacho, candidato de la agrupación Creemos, dijo que «es gracioso porque el señor Huarachi fue parte de los que pidió la renuncia del expresidente Morales, en el marco de la unidad del pueblo boliviano que se generó en ese momento».

Señaló que no le preocupa este tipo de pronunciamientos ni el proceso que abrieron en su contra por un supuesto «golpe de Estado», al contrario, dijo que aguarda que lo convoquen para contar lo que realmente ocurrió el 2019.

«A mí no me preocupa porque la verdad siempre prevalece. Yo prefiero estar preso por algo que no hice, pero con principios, (antes) que andar huyendo por algo que no hice», señaló Camacho.

Por su parte, el candidato a gobernador de La Paz por Somos Pueblo, Rafael Quise, pidió a Huarachi «entregarse a la justicia» por haber pedido la renuncia de Evo Morales.

«Huarachi debería de estar calladito porque él fue el primero en pedir la renuncia de Evo Morales. Además, el señor Huarachi es uno de los que abandonó a Evo en su peor momento», señaló Quispe a El Alteño.

En noviembre de 2019, Huarachi pidió al entonces presidente Morales que renuncie al cargo, con el único objetivo de pacificar el país en medio de una crisis política tras las irregularidades en las Elecciones Generales de octubre de ese año.