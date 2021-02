Caravana de vacunas del MAS en plena pandemia es criticada

La alcaldesa Sosa y autoridades cruceñas no ingresaron a la plataforma de Viru Viru, pero sí lo hicieron los candidatos Adriana Salvatierra y Mario Cronenbold del MAS.

El Presidente en Viru Viru, donde recibió las vacunas con el puño. Fue criticado por este gesto. Foto:Presidencia Fuente: Página Siete Cándido Tancara Castillo / La Paz



El presidente Luis Arce recibió ayer las 500 mil vacunas chinas con candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación, Mario Cronenbold, y a la Alcaldía, Adriana Salvatierra. Las autoridades locales, entre ellas la alcaldesa Angélica Sosa, fueron impedidas de ingresar a la pista del aeropuerto Viru Viru. El Gobierno justificó su acción porque no se acreditaron para ingresar a la plataforma. Horas después, cinco camiones cargados con una parte de las dosis descendieron desde la terminal aérea alteña al centro paceño y a su paso por calles céntricas militantes del oficialismo saludaron el paso de los vehículos con banderas azules y blancas, banderas nacionales y wiphalas, en proximidades de los ministerios de Economía, Justicia, Salud y Educación, generando aglomeración en algunos lugares. Dos cuadras antes de las instalaciones del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), donde se depositaron las dosis, personas con overoles blancos hicieron una especie de callejón para recibir a los camiones. El mandatario no sólo tuvo a los candidatos azules en la plataforma de Viru Viru, también los saludó. Después de su discurso, verificó las cajas de vacunas y en una de ellas levantó el puño izquierdo en alto. Aludió a los médicos que piden la abrogación de la Ley 1359: “Exhortamos a todos los médicos que, en lugar de hacer huelgas, se pongan a vacunar a la gente”. “Nunca he estado tan molesta”, dijo Sosa a tiempo de señalar que “pese a que fue invitada”, no ingresó a plataforma “por no ser de su misma línea política (del presidente Arce)”. Para la Alcaldesa interina este “es un acto de absoluto cinismo” y lamentó la actitud de quienes “hacen este show”. “¿Quiénes creen que vacunan? El gobierno municipal, los hospitales de segundo y de primer nivel. Están ausentes. Eso de invitarme y no dejarme entrar, no puede ser esta humillación y este manoseo ”, protestó impotente.

Camiones con vacunas en el centro paceño.

Foto:APG

Consultado al respecto, el ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo en la capital cruceña, citado por Erbol, que hay protocolos de seguridad en aeropuertos y que las autoridades deben solicitar la acreditación para ingresar a plataforma.

El jefe departamental de epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, relató que también no pudo ingresar a plataforma y dijo que tampoco permitieron el ingreso a la comitiva de la Gobernación de Santa Cruz. “Es una falta de respeto a las autoridades, a la Alcaldesa y la Gobernación”, dijo.

De acuerdo con la última encuesta de intención de voto de Focaliza, el excívico Luis Fernando Camacho tenía 53,3% de apoyo, seguido por Cronenbold con 26,1%. Salvatierra sumaba 6,2% de preferencia frente a Jhonny Fernández (UCS) con 33,9%.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón, protestó ayer por la utilización de la vacuna en campaña electoral. “Es positivo (la llegada de vacunas) para la población” pero “lo que no nos convence es la forma electoral y política en la que está utilizando el presidente (Arce)”. Aseguró que “Santa Cruz recibió vacunas con el candidato a gobernador del MAS y la candidata a alcaldesa del MAS. ¿Qué tienen que ver esos dos candidatos con el tema de las vacunas? Entonces lo que no está bien visto es la manipulación política y electoral en la forma de manejar el tema de la administración de las vacunas en el país”, dijo Alarcón.

El diputado Juanito Angulo (MAS) rechazó la crítica. “El cuestionamiento no puede existir en este momento, todavía no se han entregado las vacunas, todavía no se han distribuido; se coordinará con gobiernos departamentales y municipales”, dijo el oficialista.

Militantes del MAS abren la vía a camiones.

Foto:EFE

El diputado Beto Astorga (CC) condenó la “manipulación política de las vacunas” y exigió al Tribunal Supremo Electoral un pronunciamiento. “La condena tiene que venir de todo lado, de la Defensoría del Pueblo, del Legislativo, del TSE, porque condenamos la utilización, manipulación política de la vida y de la solución (vacuna) a la muerte”.

El diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, protestó contra el MAS que utiliza la vacuna para ganar adeptos. “Se ha vendido calculando el arribo de la vacuna, al hacer participar a sus movimientos sociales y candidatos para sacar rédito político por la compra de vacunas”. Afirmó que el MAS “confronta a Santa Cruz”, “pisotea el derecho de los cruceños” y dijo que no tenían nada que hacer los candidatos azules en Viru Viru, sino las autoridades locales. “(El Gobierno) utiliza la manipulación política en la entrega de vacunas, hace cálculo político y espera cosechar (votos) el 7 de marzo; Santa Cruz debe castigar esta actitud”.

Punto de Vista

Paúl Coca, analista político

TSE no dirá nada ni sancionará

No tiene caso hacer tanto show por la llegada de vacunas; hagamos los festejos cuando tengamos el 100% de la población vacunada y no cuando llegan lotes de vacunas que no cubren ni la mitad de la población, somos 11 millones de bolivianos.

Hay una politización del tema, la alcaldesa Angélica Sosa no pudo ingresar al acto pero sí los candidatos masistas; no olvidemos que desde el nivel central hay bloqueo a otras entidades que pueden adquirir vacunas, esto es politización, que no cae bien en el votante, tampoco las palabras del presidente Luis Arce que repite de Evo Morales que sólo se va trabajar con sus adeptos. Evo dijo que su partido ganaría 300 alcaldías, pero en las cuatro ciudades del eje, candidatos que no son del MAS lideran la intención de voto. Esto se llama electoralización del tema. Debería pronunciarse el TSE porque dirige las elecciones, pero no hará nada, esperará que alguien presente denuncia y al final no emitirá pronunciamiento y menos sancionar al MAS, que está en el Gobierno, que usa bienes del Estado para hacer proselitismo. El TSE no emitirá ninguna sanción, ningún pronunciamiento al respecto porque esa es la postura que adoptó Salvador Romero.