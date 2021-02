Caso Chuma: Crespo hará análisis económico

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Según el nuevo presidente de The Strongest, Ronald Crespo, el retorno de Alejandro Chumacero al club “depende de un análisis económico” con su directorio. Mientras tanto, el volante paceño preguntó a los dirigentes: “Por qué desaparecieron?” y pidió que “si me llaman, estaré para ellos, pero si no, que me dejen defender otros colores”.

“Todavía no veré el tema, tengo que analizar con mi directorio, tengo que hacer el análisis económico y recién tomaremos una determinación”, aseguró Crespo luego de ser posesionado como mandamás del cuadro de Achumani.

Crespo abrió la posibilidad de volver a negociar con el volante paceño, luego de que miembros del directorio aseguraron que su regreso es poco probable.

¿Por qué desaparecieron?

“Primero se habló con la gente de Always Ready, luego vino la propuesta de The Strongest, que a uno lo mueve porque es mi Tigre y después desaparecieron, la pregunta para ellos es ¿por qué desaparecieron? Háganse esa pregunta y dejemos de especular”, cuestionó Chumacero en Deporte Total.

Chumacero pidió “sinceridad” a la directiva atigrada. “Si me llaman, estaré para ellos, pero si no, que sean sinceros y que me dejen defender otros colores porque a mí me gusta el fútbol boliviano, es mi fútbol, es mi país, es lo que me gusta”, resaltó. Según Fabio Cavalleri, agente del jugador, Chumacero, de 29 años, puede continuar su carrera en Chile.