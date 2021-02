Caso Senkata: Imputación revela los testimonios que implican al general Valverde; éste refuta

Fuente: Erbol

Testimonios recogidos por la Fiscalía apuntaron la responsabilidad al general en retiro del Ejército, Luis Fernando Valverde, por haber ordenado el movimiento de vehículos militares que derivó, presuntamente, en las muertes registradas en Senkata el 19 de noviembre de 2019. Sin embargo, el acusado replicó que en ese entonces estaba como civil y no tenía la potestad de dar órdenes.

El detalle de la investigación se encuentra en la imputación formal que presentó la Fiscalía contra Valverde, mientras que la respuesta del general se describe en un recurso presentado. ERBOL tuvo acceso a los documentos.

Valverde era Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en ese periodo. Su participación en los hechos se explica porque se había desarrollado un operativo para sacar las cisternas de combustible de la planta de Senkata, que estaba bloqueada por manifestantes que rechazaban al entonces nuevo gobierno de Jeanine Añez.

Según la Fiscalía, ese 19 de noviembre, se había logrado sacar a las cisternas hacia el cuartel Ingavi, lo cual generó una reacción de los manifestantes que acometieron contra la planta. En ese marco, de acuerdo con la investigación, el general Valverde, luego de haberse comunicado con el entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, dispuso que seis mecanizados blindados, cada uno con nueve a 10 efectivos militares, retornen a la planta de YPFB.

El Ministerio Público aseveró que estos mecanizados blindados operaban “a la orden y dirección de Luis Fernando Valverde”, reforzando al contingente militar que se encontraba apostado al interior de la planta, derivando en una represión con armamento letal y la muerte de 10 personas.

“Durante el recorrido del itinerario de la operación de la exfiltración tuve contacto con el Ministro de Hidrocarburos Sr. Víctor Hugo Zamora Castedo y el señor General Div. LUIS F. VALVERDE FERRUFINO Director de la ANH, donde pudieron constatar in situ que la Operación de Seguridad al convoy se ejecutó de acuerdo a lo planificado con total eficacia y sin ningún tipo de herido en nuestro personal y menos en los elementos de la turba. Fue en ese momento que el Gral Div. Luis F. Valverde Ferrufino, Director de la ANH, me indicó que deseaba ingresar a la planta de Senkata asignándole la correspondiente seguridad Militar y Policial”.

Con esos y otros elementos elementos, la Fiscalía concluyó que Valverde “arrogándose atribuciones que no le correspondían en su condición de Director Ejecutivo de la ANH quien solo tenía tuición sobre personal civil de esta institución, ordenó y lideró el retorno de seis mecanizados blindados de las FFAA (Tanquetas) con personal militar a la Planta de Senkata, donde conjuntamente otros efectivos militares de alto rango y bajo conocimiento de ex autoridades del Órgano Ejecutivo; se valieron de aquellos extremos para abrir fuego contra la población civil”.

Posición de Valverde

El general Valverde refutó a la versión de la Fiscalía, a través de un incidente que presentó alegando que la versión del Ministerio Público carece de coherencia y secuencia lógica.

Observó que en la imputación se le acuse de estar al mando de oficiales y que hubiese intervenido como autor mediato, siendo que estaba en un cargo civil.

“Mi persona no podía de ninguna manera dirigir, ordenar o comandar ningún operativo PORQUE NO TENIA MANDO MILITAR, NO ERA COMANDANTE, NO ERA PARTE DE NINGÚN PLAN MILITAR Y NO RESPONDÍA A NINGUNA CADENA DE MANDO PARA ORDENAR Y SER OBDECIDO”, resaltó.