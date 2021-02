Castro hace historia y clasifica al Panamericano Junior de Patinaje

La deportista cochabambina Génesis Castro clasifica por primera vez, en la historia del patinaje boliviano, a los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia 2021, que se celebrará del 9 al 19 de septiembre.

La valluna logró el boleto durante la celebración del Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad de Clubes y Naciones, que culminó el pasado fin de semana en Ibagué, Colombia.

“Fue una noticia fantástica que me dieron. Fui al Panamericano como la única fondista y participé en diferentes pruebas de mi especialidad que me permitieron conseguir el puntaje necesario para lograr la clasificación”, dijo Castro, quien no ocultó su alegría. Comenzó en el deporte en 2018.

La cochabambina aseguró que ahora tiene la responsabilidad de “entrenar al 200%” para llegar en las mejores condiciones al certamen internacional.

“El trabajo de entrenamiento que realizamos es todos los días y, en algunos casos, en doble turno. Es una motivación representar al país en un campeonato donde están los mejores de la especialidad”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Federación Boliviana de Patinaje, Enrique Rosales, explicó que la deportista “tendrá todos los gastos pagados” (transporte, alimentación, hospedaje y pruebas PCR, entre otros) por el Comité Olímpico Boliviano (COB).