China suspende la entrada al país de extranjeros procedentes de Canadá

Fuente: Actualidad RT

China ha bloqueado temporalmente la entrada a su territorio de los extranjeros que viajen desde Canadá, incluso a aquellos con permisos de residencia vigentes, anunció en un comunicado su embajada en Ottawa.

«En vista de la situación actual del covid-19 y la necesidad de prevención y control de epidemias (…), todos los ciudadanos extranjeros que tengan permisos de residencia chinos válidos para trabajar, asuntos personales y reuniones no pueden ingresar temporalmente a China desde Canadá», reza el comunicado, difundido este sábado.

La nueva regulación no afectará a los diplomáticos ni a los tripulantes de aviones, trenes y barcos. «La entrada con visas diplomáticas, de servicio, de cortesía o C [visado de estancia de corta duración para tripulantes] no se verá afectada», precisa la embajada.

«La suspensión es una medida temporal que China debe adoptar a la luz de la actual situación de pandemia», agrega el texto.

Canadá, con una población de alrededor de 38 millones de habitantes, ha registrado más de 775.000 casos de covid-19 y acumula casi 20.000 muertes por la enfermedad, recordó en ese contexto el portal chino South China Morning Post.