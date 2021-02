Chumacero analiza ofertas que llegan desde el exterior

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Fabio Cavalleri, representante del jugador Alejandro Chumacero, informó que comenzarán a analizar las ofertas que llegan desde el exterior, una vez que no se cerró un acuerdo con The Strongest y Always Ready, clubes que mostraron interés por el futbolista paceño.

El agente indicó que su representado aceptó las propuestas de los dos clubes, pero éstos “desaparecieron” a la hora de concretar el acuerdo.

“Chumacero aceptó la oferta de The Strongest y de Always Ready, y los dos desaparecieron. Ninguno de los dos clubes respetó lo que hablaron mano a mano con Chumacero. No lo pudieron sostener. Ahora, analizaremos ofertas del exterior”, sostuvo Cavalleri.

En enero de este año se anunció que el Tigre y el futbolista tenían un acuerdo en el tema económico, sólo faltaba la firma del contrato.

“Hay acuerdo en lo económico. Hubo una buena recepción y es importante lo que se hizo. Los dirigentes hicieron todo, ahora depende de él”, señaló el dirigente Ronald Crespo el pasado 25 de enero, un día antes de la fecha en la que el futbolista tendría que responder al club.

El 26 no se produjo la firma del contrato, se dijo que surgieron algunas dificultades, pero “seguían las negociaciones”.

Ya en febrero, el 5, el representante del jugador anunció que el futbolista estaba más cerca de Always Ready, mientras lo directivos del Tigre manifestaban que seguían a la espera de una respuesta.

Mientras tanto, la dirigencia de The Strontest espera una respuesta de la presidenta Inés Quispe. La titular pedirá permiso por temas de salud. La directiva se habría reunido anoche para pedirle a Quispe que su ausencia sólo sea temporal y no definitiva.