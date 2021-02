Colombia: Lo que se sabe del joven peruano que iba para Medellín y fue lanzado desde un puente

La familia solicitó ayuda al Ministerio del Interior y a la Cancillería para confirmar la identidad de la persona.

Fuente: https://www.semana.com

En Perú hay indignación por un video que fue publicado en redes sociales, donde se puede ver cómo dos hombres decidieron lanzar a un joven peruano de un puente.

En las crudas imágenes de la grabación se escucha que dos sujetos le preguntan a la víctima su nombre y nacionalidad. Apenas responde que es de Huánuco, Perú, deciden lanzarlo desde el puente hacia un matorral, luego de que fuera sujetado de las piernas y la espalda. Al parecer, los victimarios no eran originarios de Colombia.

“Se murió, que se murió”, se escucha que dice el hombre que está realizando la grabación. Luego de que el video fuera publicado, una mujer identificada como Janet Cántaro Tolentino aseguró en medios peruanos que el hombre que fue lanzado por el puente era su hermano menor, respondía al nombre de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino y tenía 19 años de edad.

Según lo dicho por la mujer al medio La Lupa, de Perú, su hermano “estaba en Colombia” porque viajó el pasado 25 de enero a Medellín junto con un “ciudadano colombiano” con el objetivo de comprar ropa para vender en su país. El hombre era residente de la provincia de Huánuco.

“Se llevó el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú. Se nota claramente que es él por su voz y su ropa”, agregó.

Janet aseguró que su hermano había conocido al colombiano en un mercado mayorista y que este lo había convencido de viajar a Colombia para conseguir la mercancía. “Janet Cántaro aseveró que el colombiano habló con ella desde el celular de su pariente y le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara”, aseguró por su parte el medio peruano El Correo.

De acuerdo con la versión de la hermana de Silvano Cántaro, la última vez que se supo de él fue el 10 de febrero, cuando hablaron por teléfono. “Me dijo: Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor. Eran las 8 p. m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mandara la cuenta y que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”.ç

Janet Cántaro indicó que se habían enterado de la muerte del joven a través de las redes sociales: “Nos enteramos por el video que se hizo viral en TikTok. Unos vecinos nos lo enviaron y ahí pudimos reconocer que es mi hermano. Se nota claramente que es él, y por su voz y el rostro”.

Finalmente, la joven señaló que la familia se encuentra gestionando las respectivas denuncias desde su país para esclarecer los hechos. “Nosotros como familia y como hermanos estamos preocupados y necesitamos la información de Colombia”, señaló.

Varios medios peruanos han asegurado que, hasta el momento, la Policía peruana está en contacto con la familia y con autoridades colombianas para esclarecer los hechos. La Policía en Colombia no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el tema.