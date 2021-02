Colque, el jugador que fue descubierto en los Plurinacionales

Fuente: lostiempos.com

Miguel Colque Segarra (19 años) es un joven jugador que fue descubierto en los Juegos Plurinacionales y que en los próximos días firmará su vínculo con el club Wilstermann, después de que el director técnico aviador, Mauricio Soria, diera su aprobación.

“Soy de Ivirgarzama (municipio de Chapare). Estuve jugando en la selección Trópico, después fui a Santa Cruz al club Milton Melgar, a las inferiores, tenía que ir a la categoría mayores a la Maquina Vieja, pero no sucedió y me fui nomás al trópico y allá estuve jugando los Juegos Plurinacionales hasta que en el 2019 me vieron y me invitaron a jugar en las inferiores de Wilstermann”, comentó el jugador.

Colque estuvo en las divisiones inferiores del club Aviador el 2020, hasta que con la llegada del estratega Mauricio Soria a la dirección de Wilstermann se abrió la posibilidad de que los jugadores juveniles tanto del club como de otros equipos puedan mostrarse para ver si podrían sumarse al plantel profesional.

Colque es un defensor que tiene el mismo estilo de juego de uno de los íconos del plantel aviador Edward Zenteno y se tiene muy buena expectativa de que podría lograr con el plantel.

Amistosos

Wilstermann enfrentará dos amistosos frente a The Strongest. El primero será este sábado en La Paz y el segundo en Cochabamba el próximo miércoles. Ambos serán a puerta cerrada.