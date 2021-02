¿Cómo funciona la plataforma de educación virtual del Ministerio de Educación?

Fuente: Página Siete

Ante reclamos de padres de familia sobre la plataforma Educa Bolivia, el director de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Educación, Danilo Chambi, dio una conferencia esta tarde para tratar de disipar las dudas. Explicó que el ingreso a este sitio web no cuesta un solo mega, gracias al convenio que tienen con las empresas de Telecomunicación Tigo, Entel y Viva.

El url del sitio es: http://educa.minedu.gob.bo/ también se puede ingresar a él por la página oficial del Ministerio de Educación. Este es el portal:

En él, según dijo Chambi, hay tres subsistemas, de acuerdo al nivel de estudio que curse el estudiante. Estos son los tres:

En ellos hay dos opciones: bibliotecas y aula. En biblioteca está almacenado todo el material desarrollado por el Ministerio de Educación en PDF. La autoridad indicó que también están almacenadas las clases que se transmite por los canales y emisoras de radio estatales. Sin embargo, este medio verificó que este material auditivo y audiovisual no se encuentra aún en la página web.

En la segunda opción: aula, es un espacio donde pueden ingresar los maestros y estudiantes con sus respectiva cedula de identidad, Rude u otra documentación. El mismo es área para que el profesor suba tareas, cree videoconferencias o suba materiales para los alumnos.

Chambi acotó que debajo de estas tres opciones están videotutoriales para que los estudiantes y profesores aprendan a usar la plataforma, si tuvieran algún problema en entrar. Resaltó que la navegación que el alumno o docente haga en el sitio no le costará ningún mega, gracias al acuerdo que tienen con las empresas de telecomunicación Tigo, Entel y Viva. Lo que sí, deben estar conectados a internet, si no, no podrán acceder.

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Julio Chambi, quien participó en la conferencia, resaltó que para zonas fronterizas donde casi no llega el internet, el Ministerio de Educación dotará a los alumnos de esas zonas con laptops Kipus. “El Ministerio de Educación va dotar, entregar 9.872 de las QA a estudiantes en situación vulnerable. Eso quiere decir que no será entregado en calidad de préstamo, si no en calidad de donación a cada estudiante. De esa manera queremos llegar donde los estudiantes puedan aprovechar a estudiar”, dijo.

Estas laptops contarán con la plataforma Educa Bolivia ya pregrabada en su sistema, para facilitar su acceso.