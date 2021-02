Comunarios alertaron a la Alcaldía de Tarija sobre la muerte de los 34 cóndores pero los funcionarios no hicieron nada

La muerte de animales ocurrió por un presunto envenenamiento

Fuente: ABI

Los pobladores de la comunidad Laderas Norte alertaron hace más de dos semanas a los funcionarios del Gobierno Municipal de Tarija sobre la muerte de 34 cóndores, quienes no prestaron ninguna atención porque no iniciaron una investigación y no derivaron la denuncia a la Policía y la Fiscalía.

“La comunidad, en esta reunión que tuvimos con la Gobernación y el municipio, nos han dicho que hace dos sábados atrás ya había estos cóndores fallecidos. Los comunarios hicieron conocer a las autoridades de municipio, pero no le dieron importancia. Es muy raro que habiendo la noticia en las redes sociales no reaccionaron ni el municipio ni la gobernación por lo que nosotros hemos actuado de oficio”, dijo el viceministro de Medio Ambiente Magín Herrera.

Ratificó que la muerte de animales ocurrió por un presunto envenenamiento, por lo que las muestras de fueron enviadas al Instituto de Investigación Técnico-Científica de la Universidad Policial (IITCUP) en la ciudad de La Paz para su correspondiente análisis toxicológico.

En tanto, la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y la Fiscalía de Tarija continúan con las investigaciones para dar con los responsables del hecho tipificado como biocidio.

La comisión multidisciplinaria de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, Gobernación y Alcaldía encontraron en la zona conocida como Ladera Norte, 34 Cóndores muertos (17 hembras y 17 machos), cinco Jotes o Pala Pala, cinco perros, una sucha, un carcancho, una oveja y un chivo.

Los comunarios declararon a los funcionarios que constantemente sufren el ataque de pumas, perros y zorros que se devoran a sus animales como chivos, terneros y ovejas.

Los campesinos transfirieron en 1990 alrededor de 56 hectáreas al Gobierno Municipal de Tarija que fue conminado a elaborar planes de manejo de la fauna y flora de la biodiversidad en esa región.