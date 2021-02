Con Sinopharm, Salud concluirá la vacunación del personal salubrista

Fuente: paginasiete.bo

El Gobierno informó que antes de terminar el mes de febrero, Bolivia recibirá las dosis de la vacuna china Sinopharm para concluir con la inmunización de todo el sector de salud. El Ejecutivo indicó que los fármacos serán distribuidos a los nueve departamentos del país.

Antes de concluir el mes de febrero tendremos 500 mil, medio millón de dosis (de la vacuna Sinopharm), que permitirán concluir con el grupo de riesgo del sector de salud y proceder con (los que tienen) factores de riesgo y después iniciar con la vacunación masivo, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza, en conferencia de prensa.

En las últimas dos semanas, las 20.000 dosis de la vacuna rusa cubrieron a 10.000 miembros del personal de salud, es decir al 5% de los 200 mil médicos y salubristas que hay en el país, según el Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes).

Auza dijo que Bolivia comenzará a recibir los fármacos del laboratorio estadounidense Pfizer a partir de hoy, sin embargo, aclaró que no existe una fecha exacta para la llegada de las dosis.

Debemos ser muy claros en esta situación, el anuncio ha sido que las vacunas de la estrategia Covax llegarán a partir del 15 de febrero. En ese sentido hasta el momento no tenemos una fecha específica, explicó.

El ministro aseguró que el anuncio fue lanzado la anterior semana para que los gobiernos subnacionales garanticen la logística para recibir las dosis de la vacuna Pfizer, que requieren una temperatura menor de 70 grados para su almacenamiento.

La autoridad recordó que se tiene prevista la llegada de 500 mil dosis de la vacuna china Sinopharm antes de la conclusión de este mes: el 28 de febrero.

El jueves, el Gobierno nacional sorprendió con un tercer contrato para la compra de vacunas contra la Covid-19. En esta oportunidad el acuerdo se suscribió con la República Popular de China por 500 mil dosis de Sinopharm que llegarán hasta fin de mes.

Se garantizó la adquisición de 500 mil dosis de vacunas, que van a llegar antes del 28 de febrero. A las 5:00 hemos suscrito dicho convenio (…) Hacemos las gestiones necesarias para garantizar que estas vacunas lleguen lo antes posible. Agradecemos a la República Popular de China por esta colaboración en la lucha contra la Covid-19”, dijo Auza.

El vocero presidencial, Jorge Richter, agradeció al Gobierno chino por la donación de 100 mil dosis. Agregó que Bolivia tuvo un tratamiento especial. (El precio) ha sido preferencial respecto a otros países, el Gobierno chino ha sido muy generoso, apuntó el funcionario sin dar montos exactos. Es el tercer contrato que el Ejecutivo nacional suscribió para la provisión de vacunas. El primero fue en diciembre del año pasado con el Gobierno ruso para la provisión de 5,2 millones de dosis de Sputnik V. El primer lote de 20.000 fármacos llegó en enero y comenzó la inmunización de los médicos que se encuentran en las áreas de terapia intensiva y emergencias.

Según el presidente Luis Arce, luego de la firma del contrato, el segundo lote de 1,7 millones de dosis tiene previsto arribar a finales de marzo. El tercero estaría a finales de abril con otros 1,7 millones. Finalmente llegarán los restantes 1,78 millones en mayo.

El segundo contrato fue suscrito en enero con el laboratorio AstraZeneca para la adquisición de un lote de cinco millones de dosis. “Estas vacunas estarán recién para el mes de abril, (llegarán) el primer millón de dosis y así sucesivamente hasta llegar a completar las cinco millones de dosis”, dijo Arce en esa ocasión sin dar fechas.

El Gobierno gestionó 5,1 millones de vacunas a través del acuerdo Covax. A finales de enero, el Presidente declaró: “Hemos estado negociando con la OMS la llegada de vacunas del mecanismo Covax, buscando ser priorizados en la entrega de las mismas. Hoy puedo decirles que tenemos la respuesta al trabajo realizado. En febrero recibiremos casi un millón de vacunas.

Santiago Cornejo, ejecutivo de Covax para América Latina, aclaró que Bolivia recibirá hasta el primer trimestre de este año 92.430 vacunas Pfizer y que las 900 mil desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford llegarán al país hasta el primer semestre de este año. “La comunicación que hemos hecho a Bolivia es que le fueron asignadas un millón de dosis de (las vacunas), pero no para febrero. Lo que se le ha comunicado es una asignación de casi 100 mil dosis de Pfizer para el primer trimestre, es decir, febrero o marzo”, explicó.

Algunas recomendaciones y acciones

Una vez que sea vacunado, deberá aguardar de 15 a 30 minutos en el sitio donde recibió la dosis para que el personal de salud esté atento ante alguna reacción. Según los especialistas, se puede presentar los mismos síntomas que con cualquier vacuna. Explicó que las reacciones adversas graves pueden ser una anafilaxis o una alergia grave, como una garganta que se cierra o una presión baja que pueden causar desmayos, pero hasta la fecha no se presentaron este tipo de afectaciones. Salud Fernando Romero, representante del Sirmes, recomendó a los que reciban la primera dosis no estar en ambientes cerrados, donde puedan contagiarse, y no estar cerca de personas que puedan estar enfermas. Así el sistema inmunológico estará tranquilo.

Las características

1 Las personas que no deben ser vacunadas son las mujeres embarazadas y menores de 18 años. El director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado, dijo que no se hicieron pruebas de inmunización en estos sectores.

2 No cursar la Covid-19. El jefe de terapia intensiva del Hospital del Norte de El Alto, Antonio Viruez, explicó que este grupo no debería ser vacunado porque sufriría un estado de hiperinflamación, incluso tendría una insuficiencia respiratoria mucho más marcada. El médico Fernando Romero, ejecutivo de Sirmes La Paz, agregó que no deberían tener ninguna otra enfermedad. “La vacuna permite el ingreso del virus atenuado en el cuerpo. Entonces, nuestro organismo será forzado a crear anticuerpos. Para eso, no debes estar con otra enfermedad porque podría producir una coinfección”, declaró.

3 Las personas que tuvieron la Covid deberían esperar, al menos, tres meses antes de recibir la primera dosis, dijo el gerente de epidemiología cruceño, Carlos Alberto Hurtado. “Las personas que recibieron plasma hiperinmune deben esperar 90 días. Se supone que el plasma eleva los anticuerpos y por eso deben tener una buena cantidad de anticuerpos para recibir la vacuna”, afirmó.

4 Las personas que tengan enfermedades autoinmunes -como el VIH- necesitan una valoración médica. “Hay que hacer una valoración para vacunar a personas con enfermedades, como lupus, leucemia, VIH y otros. A ellos se los debería vacunar previa indicación médica”, dijo Hurtado.

5 El exministro de Salud Guillermo Cuentas recomendó que no se vacunen las personas que “sospechen” estar enfermos y presenten síntomas leves, como ardor de garganta, tos, congestión nasal y otros. Tampoco se deben vacunar quienes tengan sospecha de ser asintomáticos. Recomendó que se realicen una prueba PCR o antígeno nasal.

6 La secretaria de salud de la Alcaldía de Cochabamba, Giovana Colodro, sugirió tener mucho cuidado a las personas que tengan algún tipo de alergia. “Antes de la vacunación, deben informar al doctor cuáles son sus alergias. El profesional debe valorar si es que no hay riesgo para la vacunación”.

7 El director de la Agetic, Vladimir Terán, informó que en dos semanas se prevé habilitar el prerregistro para las personas que quieran acceder a las vacunas contra la Covid-19. Para ello se lanzará una segunda versión de la aplicación “Bolivia Segura.