Condena internacional tras golpe de Estado en Birmania

Fuente: DW

«Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Birmania, y tomará acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado, este lunes (1.02.2021).

El secretario de Estado, Antony Blinken, pidió por su parte al ejército birmano «liberar a todos los responsables del gobierno, así como a los dirigentes de la sociedad civil y a respetar la voluntad del pueblo de Birmania, tal y como se expresó en las elecciones democráticas del 8 de noviembre».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó «firmemente» el domingo por la noche el arresto por el ejército de Aung San Suu Kyi y de otros dirigentes políticos.

«La declaración de transferencia de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares (…) representa un duro golpe a las reformas democráticas en Birmania», añadió.

«Observamos con mucha preocupación los hechos en Birmania. India siempre ha aportado apoyo constante al proceso de transición democrática en Birmania. Pensamos que el Estado de derecho y el proceso democrático deben ser respetados», reaccionó el ministerio indio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La hasta ahora líder de Birmania y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, pidió a los ciudadanos que no acepten el golpe de Estado perpetrado hoy por el Ejército y que protesten.

«Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura», señala un comunicado publicado por la Liga Nacional para la Democracia (LND) en nombre de Suu Kyi, que pidió a la gente que no lo acepte y «protesten con todo corazón contra el golpe de Estado».

La reacción llegó después de que el Ejército de Birmania declarara este lunes el estado de emergencia, al tomar el control político del país durante un año tras detener a varios miembros del Gobierno, incluida la hasta ahora consejera de Estado Suu Kyi.

El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, asumió la presidencia interina y a su vez le cedió todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, anunció el canal controlado por el Ejército Myawaddy News.

La toma del poder castrense llegó pocas horas después de la detención de Suu Kyi, y del hasta hoy presidente birmano, Win Myint, además de varios ministros y dirigentes del partido gubernamental.

La Unión Europea (UE) condenó «enérgicamente» este lunes el golpe de Estado militar en Birmania y la detención de varios miembros de su Gobierno, y defendió la transición democrática iniciada en el país en el 2011 tras casi medio siglo de dictadura militar.

«Condeno enérgicamente el golpe de Estado en Myanmar (Birmania) y pido a los militares que liberen a todos los que han sido detenidos ilegalmente en redadas por todo el país», tuiteó el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, quien instó a «respetar el resultado de las elecciones y restablecer el proceso democrático».

En parecidos términos se expresó el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en su cuenta en la red social Twitter: «Condeno enérgicamente el golpe de Estado llevado a cabo por los militares de Myanmar y pido la liberación inmediata de los detenidos».

I strongly condemn the coup carried out by the #Myanmar military and call for the immediate release of those detained.

Election results and constitution must be respected.

Myanmar’s people want democracy. The EU stands with them.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 1, 2021