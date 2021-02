Confirmado: José María Carrasco deja Blooming y se va a Independiente del Valle de Ecuador

“Sí, me voy hoy en la noche a Ecuador”, dijo a DIEZ José María Carrasco para confirmar que deja Blooming y se va a Independiente del Valle de Ecuador. Su vinculación será por un año, con opción a compra. Tiene contrato con la academia hasta 2024. La tarde de este jueves llegó hasta la sede del club para despedirse de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los trabajadores.

El defensor central, de 23 años, expresó que está contento porque se concretó este nuevo desafío en su carrera, será la primera vez que milita en un club del exterior.

“Asumo este reto con mucha ilusión, alegría y responsabilidad. Sé que es muy difícil para un jugador boliviano fichar por un equipo del exterior y por eso quiero aprovechar al máximo esta oportunidad. Quiero abrir puertas a otros jugadores”, dijo Carrasco, sin ocultar su emoción.

Desde comienzo del año, se habló de la posible salida de Carrasco de Blooming. Bolívar, The Strongest y Always Ready estuvieron interesados en contar con el zaguero, pero las conversaciones no progresaron. Todo apuntaba a que su carrera continuaría en filas celestes.

“Todo se dio gracias a mi representante, Juan Manuel Peña. La negociación fue muy rápida y gracias a Dios se dio”, añadió.

Se despidió de su familia celeste

Carrasco llegó hasta las instalaciones de Blooming para decir ‘hasta pronto’, después de ocho años. “Me generó tristeza, estoy en Blooming desde mis 15 años. Me ha costado mucho dar este paso. Ahora cuando me despedía de los utileros, del canchero y los técnicos de las juveniles me acordaba de todo lo que me costó. Todos me desearon éxito y eso me alegró mucho”, subrayó.

Sobre la selección, dijo que primero desea establecerse en su nueva residencia y después pensar en la siguiente fecha por las eliminatorias -será frente a Perú-, ya que es un habitual convocado por el DT César Farías. “Hablé con su cuerpo técnico, están contentos porque se me presentó esta oportunidad”, añadió Carrasco, mientras terminaba de alistarse para iniciar su viaje rumbo a Ecuador.

Carrasco es un nuevo talento boliviano que logra salir al exterior, pero, ¿cómo se logra este objetivo? “Sueñen, nunca dejen de hacerlo. Que nadie les quite las ganas de triunfar. Los momentos difíciles no faltarán, pero cuando uno está convencido de lo que quiere, es disciplinado y se esfuerza, Dios lo premia”, recomendó a quienes buscan triunfar en el fútbol.

Su nuevo ‘hogar’

Independiente del Valle es un club de la ciudad de Sangolquí (Provincia de Pichincha). En 2020, fue subcampeón del torneo y se clasificó a la Copa Libertadores, como Ecuador 2. Se enfrentará a Unión Española de Chile el 9 de marzo, por la segunda fase de este torneo.