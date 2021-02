Conozca las propuestas de Jhonny Fernández en el sector salud

Una de sus propuestas más importantes es la construcción de un hospital de 4to nivel.

eju.tv

Fuente: Bolivisión

El candidato a la alcaldía cruceña, Jhonny Fernández, dio a conocer sus propuestas para el municipio, lamenta que hayan tantos hospitales que no se están utilizando por falta de personal y equipamiento.

Señaló que el 2021 no piensa construir ningún hospital, ya que se dedicará a equipar los ya existentes, «los hospitales de primer nivel, sabe ¿por qué no funcionan? y funcionan 6 o 7 horas porque no tienen personal médico» aseguró.

Implementará hospitales móviles con una aplicación para que las personas puedan verificar qué día pasará el hospital móvil por su casa y qué especialistas habrán. Además planea fortalecer algo que se promovió durante la pandemia, que son las consultas virtuales.

Fernández indica que esto ayudará a evitar que las personas acudan a centros de salud que no le corresponde, es decir, podrán consultar a qué nivel les corresponde ir dependiendo de la necesidad de las personas.

Otra propuesta importante es la Autonomía plena en salud. En caso de que el Gobierno central continúe «sin pagar los ítems que corresponde» y haciendo gastar al municipio sus recursos, siendo que es responsabilidad del Gobierno, llamará a una consulta popular: ¿Está de acuerdo en la municipalización de la salud? y en caso de que la respuesta sea «sí» es vinculante y de manera inmediata buscará la «autonomía plena que se necesita en este tema»