En noviembre de 2019, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, el gobierno en ciernes de Jeanine Áñez y sus seguidores amedrentaron, atacaron y obligaron a los legisladores de línea de sucesión constitucional a renunciar.

La develación corresponde a la expresidenta de la Cámara de Senadores y ahora candidata a la Alcaldía de El Alto Eva Copa, difundida este viernes en al ‘streaming’ La Razón Radio. “Adriana (Salvatierra) nos dijo que la estaban esperando con una citación de aprehensión en el aeropuerto y tuvo que irse a asilar a la Embajada de México, a (Rubén) Medinaceli le pusieron dinamita en su casa de Oruro, iban a hacer explotar si no renunciaba, y al hermano del diputado (Víctor) Borda lo agarraron y corretearon en la plaza (en Potosí)”, recordó.

Salvatierra era entonces presidenta de la Cámara de Senadores, la segunda en la línea de sucesión luego de la renuncia del entonces vicepresidente Álvaro García. Entretanto, Medinacelli era el primer vicepresidente de los senadores y Borda, presidente de la Cámara de Diputados.

¿Quiere decir que apuntaron a los cuadros de la sucesión constitucional? “Así es”, respondió Copa al periodista de La Razón, y contó que su objetivo era atacar a “personas más visibles en ambas cámaras”, “para que renuncien”.

Pero principalmente a quienes estaban en la línea de sucesión, retrucó La Razón. “Exacto, los dos presidentes de las cámaras y las dos vicepresidencias. Susana Rivero tuvo que escapar, estaba en la clandestinidad; también uno prevé su vida”, replicó la política alteña.

A otro que le quemaron la casa en Sucre fue al senador Omar Aguilar, complementó Copa.

El parágrafo 1 del artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que la línea de sucesión sigue con el Vicepresidente del Estado, el presidente de la Cámara de Senadores y, finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados. “En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”, señala la carta fundamental.

“La Constitución es clara, dice que la sucesión pasa por las presidencias de ambas cámaras; no dice las primeras vicepresidencias ni las segundas vicepresidencias”, afirmó Copa.

Entonces, el 12 de noviembre, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, en sendas sesiones sin quorum ni presencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) se proclamó titular del Senado, primero, y presidenta del Estado después. “No hubo sesión, (Áñez) se ha autoproclamado”, recordó la exsenadora.

Copa, candidata a la Alcaldía de El Alto por la alianza Jallalla, rememoró ese episodio y afirmó que fueron blanco de amedrentamiento. “Todo pasó tan rápido, no había como llegar (a la Asamblea) debido a los bloqueos. Los que vivimos en La Paz tratamos de ingresar a jalones; había gases en las cuatro esquinas, empezamos a pelear para poder ingresar”, contó.

“No nos dejaron ingresar; los pititas se creían más que policías, nos pedían credenciales y nos hacían repetir de memoria nuestros números de carnet”, insistió Copa.

Al recordar los hechos, la exlegisladora señaló que se trató de un golpe de Estado. “Ha sido un golpe (de Estado) porque es el Comandante de las Fuerzas Armadas (William Kaliman) quien pide la renuncia del hermano Evo Morales y, lamentablemente, fuerzan la Constitución con un comunicado (del Tribunal Constitucional) que tiene que investigarse y sancionarse estos hechos tan nefastos”.

Ese día, el luego ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, esperó impaciente el comunicado del Tribunal Constitucional, según supo La Razón entonces. Hasta que llegó a sus manos en la tarde, documento que invocó Áñez para proclamarse mandataria transitoria.

Copa develó también que la intención del gobierno de Áñez fue errar la Asamblea Legislativa. “Después de que hubo ese vacío (de poder, dos días), no podíamos permitir que cierren la Asamblea, porque ése era el objetivo: cerrar la Asamblea Legislativa y tener todo el control. Ahí íbamos ser todos perseguidos y la libertad de expresión iba a acabar; no hubiera habido derechos humanos, como no hubo durante toda la gestión (de Áñez)”, dijo

Luego de unas semanas de tensión, Áñez y Copa, ella en calidad ahora de titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, tuvieron que encarar la convocatoria a nuevas elecciones, definidas inicialmente para mayo de 2020.

El acuerdo implicó una serie de cuestionamientos a la legisladora del MAS, a la que sindicaron de traicionar a su partido y al pueblo. Este viernes, Copa se defendió señalando que había gente que estaba “siendo secuestrada y torturada”, que había que actuar para frenar esos extremos.

“La única forma de salvar la democracia era yendo a una elección y que ellos (los del gobierno transitorio) no se queden mucho tiempo en el poder”, remató.