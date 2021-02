Copa: ‘Yo no tengo miedo al debate, voy a ir a debatir propuestas, no insultos’

Después de que varios de sus oponentes electorales la retarán a un debate, la candidata a alcaldesa de la agrupación Jallalla, Eva Copa, anunció que irá a debatir, pero de propuestas y no así sobre insultos.

“Yo no tengo miedo el debate. Yo voy a ir y debatir ideas propuestas, no insultos no confrontación y difamación”, dijo Copa en conferencia de prensa.

Otros candidatos desafiaron a Copa a debatir. Entre sus oponentes, Zacarías Maquera del MAS señaló que debatiría con la candidata de Jalla en idioma aymara.

Se diferencia de Chapetón

Consultada sobre sus propuestas de obras, Copa dijo que no ofrecerá “Jach’a Obras” como la actual alcaldesa Soledad Chapetón, sino su propuesta es de proyectos reales.

“Yo no soy Soledad. Yo no puedo prometer Jach’a Obras. Lo que sí estoy proponiendo es poder hacer obras reales. Yo no quiero engañar al pueblo alteño”, manifestó.

Copa señaló, sin embargo, que el El Alto ha crecido y tiene más de un millón de habitantes, por lo cual necesita tener obras de envergadura como un hospital pediátrico.

Indicó que ese tipo de proyectos deben realizarse en coordinación con el gobierno central.

“Si nosotros nos jactamos y hablamos de la democracia, pues tenemos que trabajar coordinadamente con las autoridades que son elegidas democráticamente en sus ciudades y en sus departamentos. Este proyecto de este hospital pediátrico y el equipamiento, dar seguridad laboral a nuestro personal de salud, se va a ser coordinadamente con el gobierno central, departamental y el municipio”, afirmó.

Entre otras propuestas, Copa destacó que planea establecer dos centros de mantenimiento, uno en el sur y otro en el norte, con el objetivo de que de manera rápida atiendan las necesidades de reparación, hospitales, unidades educativas, y calles.

Fuente: erbol.com.bo