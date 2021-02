Crédito del FMI: Choque y Copa no temen investigación

Los expresidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Eva Copa y Sergio Choque, respectivamente, manifestaron su apertura a ser investigados por la obtención del crédito supuestamente irregular de 346,7 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2020.

Copa dijo no temer a cualquier investigación, ya que cuando ella estuvo al frente del Senado no se aprobaron los recursos. Precisó que el proyecto de ley para la contratación del crédito tuvo observaciones y fue rechazado en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.

“Les sugiero a esos legisladores que se dediquen a hacer su trabajo y que empiecen a fiscalizar a las personas que corresponde, no a mí Pero si tienen alguna duda, llámenme a declarar, yo no tengo miedo, no tengo nada que ocultar, así que ahí voy a estar”, desafió.

Según Copa, la expresidenta Jeanine Áñez y todos sus exministros que aprobaron las gestiones son lo que deberían ser investigados.

Por su parte, Choque desafió a que lo investiguen dentro del proceso y pidió que la fiscalización no sea un acto “político” para inculparlo de un hecho del cual no tiene responsabilidad.

La pasada semana, el Banco Central de Bolivia (BCB) devolvió al FMI el crédito tramitado por el Gobierno de Jeanine Áñez y se anunció el inicio de procesos administrativos, civiles y penales a los actuales y exservidores públicos que participaron de la negociación y suscripción del financiamiento.

“Señalan que nos van a iniciar un proceso, pues adelante con ese proceso, porque ahí vamos a ver realmente quiénes tienen mayor o menor responsabilidad, pero que no sea un acto político, sino sea un acto en el cual se pueda develar quienes tienen responsabilidad en este daño económico”, dijo.