Creemos presenta denuncia contra Pedro García por infracción a normas electorales

Fuente: Prensa Creemos

Norma. Candidatas a asambleístas cuestionan falta a las reglas electorales.

La agrupación política Creemos presentó una demanda contra el candidato a vicegobernador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro García, por faltas e infracción a las normas electorales.

La candidata a asambleísta, Paola Aguirre, señaló que se interpuso la demanda ante los constantes ataques de García mellando la dignidad del candidato a gobernador por Creemos, Luis Fernando Camacho. «Está persona a lo largo del proceso electoral a efectuado aseveraciones destinadas a consolidar una campaña de desprestigio y odio contra nuestro candidato Luis Fernando Camacho», manifestó.

Recordó que en diciembre pasado, Pedro García hizo lo mismo con Mario Cronenbold, cuando pugnaban la candidatura en el MAS. Y que la misma actitud asumió semanas atrás, cuando García dijo que la campaña de Creemos estaba siendo financiada por la agrupación Santa Cruz Para Todos, sin presentar ni una prueba. «No lo vamos a tolerar, porque las reglas en democracia se tienen que respetar. Pedro cree que por ser el niño mimado de Evo Morales, puede decir y hacer lo que le venga en gana y mellar la dignidad de quienes participamos en la contienda electoral», dijo.

Aguirre indicó que en esta oportunidad, Pedro García habla como si existiese un contubernio entre Creemos y Demócratas, pese a que éste apoyo se hizo de manera pública y basado en el pedido de la población y del Comité Cívico para defender la democracia y no dispersar el voto. «Es lamentable porque lo único que Pedro García ofrece es baile y campaña o guerra sucia. El fin no justifica los medios, nosotros también somos nuevos en política, pero eso no hace que desconozcamos o infrinjamos las normas electorales», subrayó la candidata.

Aguirre dejó en claro que no se está buscando la inhabilitación de García, sino de que se cumplan las normas que establece la ley de Régimen electoral y el reglamento electoral para los comicios subnacionales. «El órgano electoral debe garantizar que los principios y el régimen democrático electoral se respeta y debe censurar la guerra sucia.

Imaginen si tuviéramos que empezar a cuestionar la vida privada de Pedro García, no nos alcanzaría el tiempo», culminó la aspirante a la Asamblea Departamental acompañada de otras candidatas a asambleístas.