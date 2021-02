Cronenbold: ‘Hay que respetar el calendario electoral’

Mario Cronenbold, nos presenta sus propuestas con miras a las elecciones subnacionales.

Fuente: ATB

El candidato a Gobernador de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, indicó que antes que las elecciones está primero la salud, sin embargo desde que el tema de la pandemia es manejado por políticos y dar sugerencias sobre alguna suspensión de las elecciones, no es correcto, porque dicen muchas cosas solo para beneficio de ellos.

«La voz oficial para decir que se suspenda las elecciones no es el del político», dijo Cronenbold. Aseveró que los que tienen que garantizar la suspensión o no de las elecciones, es el comité científico, para que no sea manejada políticamente la fecha o el cambio de las elecciones. Agregó que los políticos que tienen bajo porcentaje son los que más insisten en suspender las elecciones, creyendo que van a mejorar en sus numeros.