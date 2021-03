Cronenbold le recuerda a Camacho su alianza con Áñez

Nacional

domingo, 28 de febrero de 2021 · 21:59

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La agrupación Creemos denunció este domingo que el plan de gobierno del candidato a la Gobernación cruceña por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, es un “plagio”; el aludido le recordó a Luis Fernando Camacho que fue aliado de Jeanine Añez.

“Todo (el plan de Gobierno de Mario Cronenbold) es plagiado, copiado. Lo único que no copió fue la candidatura y los subtítulos; no tiene absolutamente nada. Le sigue mintiendo al pueblo y eso no se hace porque es burlarse de la gente”, declaró Camacho en el debate con Cronenbold, en Unitel.

Su contrincante del MAS respondió que el hecho de tomar ideas de otros planes de gobierno es ser “como los japoneses” y que se debe “copiar para mejorar”.

“ºObviamente nosotros tenemos que copiar modelos de otros departamentos, de otros países. Hay que hacer como los japoneses: copiar y mejorar, esa es la idea”, respondió Cronenbold.

También puede leer: Cronenbold advierte que «habrá sorpresas» en la elección a gobernador en Santa Cruz

Las acusaciones entre los aspirantes a gobernador de Santa Cruz no cesaron durante el programa «Así decidimos». Cronenbold recordó el pasado político de Camacho y su participación durante la gestión de Añez. El aspirante del MAS remarcó que el exlíder cívico tiene cuentas en Panamá.

“Aquí ha venido a criticar, no ha venido a proponer ( ). Hablemos del gobierno de Jeanine Añez, tu socia. Si pusiste tres ministros ¿o no los pusiste? Pusiste tres viceministros y seis directores nacionales, uno de ellos el de Entel (Elio Montes), que peló con toda la plata de los cruceños y los bolivianos. Es fácil decir ‘paremos’ cuando tienes cuenta en Panama Paper’s”, le dijo el candidato y exalcalde de Warnes.

También puede leer: Santa Cruz: Añez escala en la intención de voto y Camacho se proyecta como ganador

Desde el otro bando, Camacho señaló que el MAS habla de autonomía, mientras “durante 14 años metieron bala, apresaron y persiguieron” a líderes autonomistas del departamento cruceño, así como de otras regiones del país.

“Cuántas veces han licitado Puerto Busch, Rositas, mutún; lo hacen negociado, no quieren que crezca Santa Cruz, como dijo su jefe Evo Morales ‘no puede crecer Santa Cruz’, no puede empoderarse Santa Cruz y lamentablemente eso es lo que quieren hacer. Lo hemos vivido más de 14 años», manifestó el cívico.