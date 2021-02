Cronenbold molesto con la militancia masista y las instituciones del Estado por la falta de apoyo

Mario Cronenbold manifestó su molestia con la militancia del MAS y pidió intensificar sus campañas.

Fuente: Gigavisión

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el MAS, Mario Cronenbold, en una reunión con su militancia, se mostró molesto por la falta de apoyo de la dirigencia del partido de gobierno, ya que hasta el momento continúan las pugnas por las listas, asimismo denunció que hay candidato que se lo impusieron y que no están haciendo campaña porque no tienen ni «para su micro o no les da la gana».

Además criticó la falta de apoyo de las instituciones del Estado, porque aún «no han recibido ni una bandera, menos afiches»

«Necesitamos a los dirigentes y a todos los militantes en las calles sudando la camiseta«, dijo Cronenbold.

Dijo que él es candidato, para ganar pero que necesita la ayuda de toda la militancia, la dirigencia del MAS, para poder lograrlo.