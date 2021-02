Cuestionan nombramiento de la directora del Parque Noel Kempff

Integrantes del comité de gestión del área protegida critican la forma en que se hizo la selección, sin informar y sin la participación de los actores principales, como manda el reglamento

Hortensia Gómez, cacique de Piso Firme y presidenta del comité de gestión del Parque Noel Kempff Mercado, cuestionó la forma en que se llevó a cabo la elección de Clarisse Vega como directora del área protegida (AP).

Según la autoridad de la zona, fue «entre gallos y medianoche«. Explicó que el viernes 19 de febrero le mandaron la invitación para asistir a la elección del sábado 20. «Yo respondí que no podía participar porque estoy hospitalizada por Covid-19«, dijo, y según los comunarios, tuvo que ser trasladada de emergencia en avioneta ambulancia hasta Santa Cruz de la Sierra, donde permaneció en Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) por varios días, hasta hace poco.

Cuestionó que le informaran sobre el evento con un día de anticipación, «eso debe hacerse con tiempo para que todas las organizaciones que conforman el comité de gestión participen y sea una elección coordinada con todos».

Le comentaron que la elegida fue Clarisse Vega, a quien no conoce, excepto porque en noviembre se reunió con ella, pero fue algo rápido, «me dijo que era la directora. No sé más sobre ella, ni su profesión, etc. Quedó en ir a las comunidades a reunirse con las demás autoridades, pero nunca más la vi, y ahora sucede esto», criticó Gómez.

Dijo que tienen conocimiento de que Vega está avalada por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc). «Esa es nuestra molestia en las comunidades, y más del comité de gestión, porque la Cpesc no puede estar avalando políticamente y hacernos a un lado, es preocupante que se esté metiendo, no tiene nada que ver la Cpesc por acá», aseveró.

Gómez dijo que ya antes se había exigido que se respete y se elija para el trabajo en el parque a gente de la zona.

Maida Peña, cacique de otra comunidad, Porvenir, y también representante ante el comité de gestión, dijo que recién se enteraron del «atropello que se está haciendo a las comunidades», y que saben que todo lo tenían «cocinado para hacer lo que les da la gana».

Coincidió en que la presidenta del comité de gestión no pudo delegar porque le informaron del tema un día antes, y que por esa zona eso es complejo porque no se da la conexión a internet como en la ciudad.

Según Peña, pese a esa falta de tiempo, Gómez se comunicó con Clarisse Vega, entonces directora interina, diciéndole que hagan las cosas como tenía que ser. «Primero organizando una reunión del comité de gestión donde estemos todas las comunidades, elaboramos la convocatoria y de ahí se lanza. Ese es el procedimiento porque ese nuevo director debe trabajar coordinando con nosotros y eso es lo que no se ha hecho; no sé cuál es el interés de hacerlo entre gallos y medianoche porque ni el cacique de Florida (donde fue la elección) tenía conocimiento, recién un día antes de que llegara la comisión», argumentó.

Maida dice que no tiene conocimiento ni de que hubieran aperturado sobres, y advirtió que a la nueva directora no la dejarán ingresar.

«También vamos a desalojar a los guardaparques de las comunidades. Somos pacíficos, pero no cuando nos enojan, porque nos quieren pisotear. No le han comunicado la designación ni al Municipio, siendo que el Noel Kempff está en San Ignacio de Velasco. También forma parte del Comité de Gestión. Apenas se enteraron en esa comunidad donde ellos fueron (Florida), eso no es correcto. Somos nosotros los guardianes, mejor que cualquier director», adujo.

La cacique de Porvenir aseguró que nunca ha visto a Clarisse Vega, «por comentarios escuchamos que es avalada por la Cpesc, pero nunca se ha comunicado con nosotros». Arguyó que tenía que haber una reunión con el comité de gestión y que de ahí emanaba la convocatoria, «que para nosotros no se hizo pública, porque si ellos la difundieron por redes sociales cómo vamos a saberlo por acá, donde apenas accedemos a internet, y tampoco nos llamaron», lamentó.

EL DEBER consultó con Roly Franco, presidente del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, si tenían conocimiento de la elección, a lo que respondió: «El Concejo tiene un representante en el comité de gestión del Noel Kempff, pero no estamos informados sobre la nueva elección. Nadie nos llamó».

A los cuestionamientos, Teodoro Mamani, actual director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), dijo que no entendía qué quieren los que critican. «Si la presidenta (del comité de gestión) está enferma, ella no está sola en la directiva, se delega, puede estar presente el segundo, y también el tercero. Además, sobre el reclamo de despido del anterior director del área, por esa razón ha salido la nueva convocatoria, en eso quedamos», aseguró.

