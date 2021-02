Debate desnudó falencias de los candidatos a la Alcaldía cruceña, coinciden analistas

Fuente: Unitel

Cinco de los candidatos a la Alcaldía cruceña participaron del primer gran debate que organizó Unitel. Para los analistas Carlos Valverde y Betty Tejada este espacio desnudó más las falencias que virtudes de quienes pugnan por el sillón municipal.

«Los candidatos que tienen programa no lo saben explicar y los que no lo tienen hablan de más«, dijo Valverde que identificó «una tremenda fragilidad emocional que nos va a jugar en contra a nosotros, los ciudadanos» de parte de Gary Áñez (CC) que polemizó con Jhonny Fernández (UCS) con quienes cruzaron cuestionamientos.

Considera además que el líder ucesista fue quien aprovechó mejor el espacio que se le dio dentro del debate, además de tener buena forma de interpelación: «fue el más hábil de todos». También cuestionó a Adriana Salvatierra (MAS) pues «nos ofrece lo que el centralismo no va a ser capaz de dar nunca».

«Si caemos de nuevo en manos de Jhonny todos se van a quejar pero fue el más sólido; mientras que Roly Aguilera y Angélica Sosa fueron de los que menos sacaron provecho. Es increíble que Roly hasta ahora pueda explicar su programa; mientras que Sosa tiene un amor muy grande por ella misma que no la deja. En algún momento ella se soltó y habló del municipio y ahí mejoró», dijo Valverde.



Por su parte, la analista Betty Tejada observó un desorden cuando polarizaron los candidatos Fernández y Áñez dejando «un sabor a una falta de aterrizaje en los problemas estructurales» en los ejes que se plantearon en el debate.

En el tema del transporte público ironizó que todos postulantes «poco más y nos ofrecen naves de la NASA» y que no se abordó el problema real que es el congestionamiento en el centro y hasta el segundo anillo.

Considera que los candidatos no supieron sacar un buen provecho del tiempo que se les dio para plantearse consultas entre ellos.

«Me queda la duda ya no de por quien votará la población, sino para qué votará la población, no he visto ninguna novedad, no me parece mayor beneficio», puntualizó.