Decepción en el Super Bowl LV: tuvo la peor audiencia de los últimos tiempos

El atractivo duelo entre Tom Brady y Patrcik Mahomes no fue suficiente para conseguir que el público sintonizara el gran duelo entre los Chiefs y los Buccaneers que consagró a la franquicia de Tampa Bay

El coordinador del Instituto de Salud del Estado de México, Carlos Aranza Doniz, fue destituido este lunes junto a un asesor por haber asistido el domingo a la Super Bowl, celebrada en Florida (Estados Unidos). EFE/EPA/GARY BOGDON

El campeonato de la NFL es el evento televisivo más visto del año en Estados Unidos y el Super Bowl de 2021 siguió esa tendencia aunque esta vez fue sintonizado por 96,4 millones de personas en todas las plataformas, la audiencia más baja desde 2007, según señaló este martes la emisora anfitriona.

Para realizar una comparación clara, unas 102,3 millones de personas habían visto el Super Bowl el año pasado. Además, el segundo evento más visto fue otro juego de fútbol americano que registró 43 millones de visitas, mientras que el programa no deportivo más visto en 2020 había sido el reality The Masked Singer, que atrajo a una audiencia de 27 millones.

El Super Bowl del domingo fue anunciado como un duelo entre el legendario mariscal de campo de 43 años Tom Brady de los Tampa Bay Buccaneers y el prodigio Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, quien llevó a su equipo a la victoria el año pasado a los 24 años. Al final, fue un asunto unilateral, con el experimentado quarterback liderando a la franquicia de Florida a una victoria por 31-9, mientras recogía un récord de séptima corona.

Tom Brady logró su séptimo anillo de campeón de la NFL

Los amigos y la familia generalmente se reúnen para la obra maestra anual, pero las restricciones del coronavirus pueden haber reducido las cifras de audiencia de este año. No obstante, el 55 ° Super Bowl fue un éxito de transmisión, convirtiéndose en el juego de la NFL más transmitido en vivo, dijo CBS en un comunicado. La audiencia promedio de 5.7 millones de espectadores en línea.

La NFL permitió que varias plataformas transmitieran el juego, incluso en la plataforma All Access de CBS, Yahoo Sports, Verizon Media y las aplicaciones móviles de Chiefs and Buccaneers. CBS All Access, el servicio de video en línea insignia del grupo ViacomCBS, experimentó dificultades técnicas al comienzo de la transmisión antes de volver a la normalidad, informaron varios medios estadounidenses.

La confiabilidad técnica, en particular de las transmisiones en vivo, se está convirtiendo en un gran problema para las emisoras a medida que los espectadores pasan de la televisión tradicional a la transmisión en línea. Paramount Plus, el sucesor de CBS All Access, se lanzará el 4 de marzo, con una oferta ampliada mientras intenta competir en un mercado ferozmente competitivo.

The Weeknd fue el artista del show de medio tiempo (Reuters)

En las esperadas atracciones del Super Bowl, el cantante de pop The Weeknd tomó la posta de Jennifer López y Shakira y desplegó sus éxitos en el espectáculo musical del entretiempo. Con limitaciones logísticas por las medidas de prevención -no se permitió que el público bajara en esta ocasión a la cancha- el canadiense apareció en un escenario ubicado en la grada y abrió el ‘show’ con “Starboy” frente a un decorado con una silueta urbana iluminada con luces de neón.

El miniconcierto de 12 minutos concluyó con el cantante en el césped rodeado de más de un centenar de bailarines con sus cabezas completamente vendadas, mientras entonaba “Blinding Lights” y llovían los fuegos artificiales en el estadio.

El Super Bowl rindió también homenaje a los protagonistas de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, el país con más fallecidos (463.000) y contagios (26 millones) a causa de la pandemia.