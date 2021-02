Del fraude de candidatos al fraude de debate

Santa Cruz se halla hundida en una crisis política que se agravió después de las elecciones nacionales de octubre pasado, el costo lo seguimos pagando y solo se consolidará una vez acaben las elecciones, cuando veamos la calidad de esta clase política en el rol de autoridad electa. Estamos encaminados al fracaso completo por una falta de capacitación constante de nuestros políticos que creen saberlo todo, que han sido digeridos en su propia arrogancia personalista y partidaria.

Esto queda en evidencia por la falta de propuestas reales a pasar al camino de prometerlo todo, del paso de ofrecer más empleos a la desesperación de mencionar que van a crear 800.000 empleos desde la alcaldía (Poco más de la mitad de la población de la ciudad), del civismo de hacer una resistencia pacífica a toparnos con eventos violentos entre militantes de distintos partidos, de la discusión del centralismo vs. federalismo a la competencia de quien hace el ridículo en TikTok .

Mientras nuestros candidatos no saben de los presupuestos de sus ideas, mientras no saben de las formas de como hacerlo tangible, mientras algunos no saben que aún van a proponer porque se mantuvieron en la retórica de querer hacer algo, así nos encaminamos a las últimas semanas de las Elecciones Subnacionales más nefastas que ha tenido Santa Cruz en las últimas décadas.

Mientras esta clase política termina de depurarse, cosa que es muy buena para todos al final, hay otra clase de políticos jóvenes que están tomando nota de todo lo que nos demuestran los verdes, naranjas, celestes o azules. Anotando cada error y cada virtud para que en quizás 5 años o un poco más se le pueda dar una esperanza real a esta región que necesita políticos visionarios, con capacidad y la experiencia para no repetir los errores que nos continúan estancando políticamente.

Me quedo con la idea que escuché recientemente de un amigo “Si el doctor se capacita constantemente ¿Por qué no lo hacen los políticos?” Santa Cruz merece más de lo que nuestros políticos le están ofreciendo, nuestra gente necesita calidad en vez de cantidad de políticos