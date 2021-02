Dellien también es eliminado en dobles del Córdoba Open

Este miércoles perdió en primera ronda con su compañero argentino Coria ante los brasileños Meligeni y Matos por un doble 6-1

El boliviano Hugo Dellien y su compañero argentino Federico Coria fueron eliminados este miércoles en la primera ronda de dobles en el Córdoba Open de Argentina, al perder con los brasileños Felipe Meligeni y Rafael Matos por un doble 6-1.

Dellien y Coria no tuvieron una buena jornada en la cancha 1 del Polo Deportivo Kempes, pues no pudieron controlar los saques de sus rivales y cometieron errores no forzados, lo cual hizo que pierdan en partido en dos sets por el mismo marcador: 6-1 en tan solo 44 minutos y 30 segundos de juego.

De esta manera el mejor tenista del país en la actualidad se despide del certamen argentino luego de que el martes cayera igual en primera ronda de singles frente al italiano Marco Cecchinato por 6-2, 4-6 y 6-1.

Según el calendario que presentó a principios de año su siguiente torneo será el Argentina Open en Buenos Aires, certamen que se realizará del 1 al 7 de marzo.