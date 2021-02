Demiquel: «Demostré que puedo jugar, no siento que haya presión»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Eduardo Demiquel se perfila como uno de los mejores zagueros centrales del país. En 2020 alternó como Sub-20 en filas de The Strongest, pero este año dejará esa plaza y tiene que luchar por un lugar en el equipo.

El futbolista dijo que se siente tranquilo, considera que demostró que puede ser titular en el decano del fútbol profesional y no siente que haya presión.

Por el momento se encuentra lesionado, aqueja una distensión de ligamento colateral interno de su rodilla derecha que lo dejó fuera de competencia en el torneo Apertura.

Esta cerca de superar la afección. El jugador está concentrado con la plantilla a la espera de que inicie la competición.

Con sus 21 años ahora le toca pelear un puesto con el resto de sus compañeros, ya no es jugador Sub-20…

El pasado 15 de enero cumplí 21 años, ya no soy juvenil. Estoy tranquilo, no siento presión porque demostré el año pasado que puedo jugar, los compromisos que disputé los hice de la mejor manera.

Espero recuperarme lo antes posible (de su lesión) y estar a las órdenes del entrenador. Siempre dije que la competencia dentro el grupo es sana y a quien le toque jugar lo hará de la mejor manera.

¿Cuánto más puede dar?

En el anterior torneo y por el trajín de los partidos se notaba algo de cansancio, pero uno siempre aspira a dar más por el equipo en cada compromiso que se presenta. Siento que puedo dar más.

¿Qué pudo hablar con el técnico Illanes, que le dio la confianza de ser titular?

Tenemos buena comunicación con el entrenador porque lo tuve en la Selección y fue quien me dio la oportunidad de alternar, por lo que vine demostrando en los entrenamientos y considero que no le fallé, por eso me siguió dando minutos para que vaya creciendo.

¿Alguna recomendación especial que le dé el técnico?

Por el momento sólo esperar a que me recupere. Me dice que no me apresure y cuando esté listo que vuelva a jugar.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Empecé en una escuela en Santa Cruz, en la escuela de Arturo García. Luego a los 16 años jugué en la primera B, en 25 de junio y con los minutos que tuve, lo demostrado en 2015 que fui llamado a la selección boliviana y la selección cruceña, eso me ayudó a crecer.

Posteriormente tuve la oportunidad de ir a la juvenil de la Universidad de Chile, jugamos amistosos con el equipo profesional, pero no pude llegar al primer plantel. De ahí tuve la oferta de The Strongest, no lo pensé dos veces porque eso era lo que quería, ganar minutos. Ahora, de acá en adelante, Dios dirá cual es mi futuro.

¿En qué aspectos mejoró con relación a su paso por Chile?

El trabajo acá es similar al que se hace en Chile, lo único que sentí es que allá la intensidad de juego es mayor, el fútbol es más rápido.

Me faltaba madurar un poco más en lo personal y en lo futbolístico, es por eso que decidí la opción de venir a jugar a The Strongest.

¿Recuerda cómo fue su debut en el fútbol nacional?

Es difícil destacar en Bolivia. Recuerdo que mi primer partido fue ante Blooming en La Paz y luego me tocó disputar un clásico ante Bolívar. Sentía presión porque era mi segundo juego, el estadio estaba lleno y gracias a Dios pude hacer las cosas bien, desde ahí me fui asentando.

¿Cuál fue el partido más difícil que tuvo?

Hasta ahora no sentí un encuentro duro, pero sí compromisos complicados como el clásico ante Bolívar. Luego jugué otro compromiso ante ellos, fue cuando le saqué un gol a Erwin Saavedra bajo el arco.

¿Algún jugador al que le cueste marcar?

No podría decir. No quiero menospreciar a nadie, pero creo que por el momento no tuve a alguien que me cueste marcar.

¿Cuál es su referente en el fútbol en general?

Creo que más que todo en el exterior, Sergio Ramos es mi referente.

Se viene la Copa Libertadores, ¿cuántas versiones del torneo ya disputó?

Esta será la segunda. La primera fue la del año pasado, en dos compromisos me tocó ir a la banca de suplentes pero no disputé ningún encuentro.

Espero que se dé la oportunidad de jugar, ya que sería un sueño más que cumplo.

¿Qué defectos y virtudes tiene como futbolista?

Creo que voy bien por arriba, también me gustan las pelotas divididas y para la posición que juego soy rápido.

Me gustaría seguir mostrando mi fútbol en el Tigre y sería una bendición si es que puedo salir al exterior.

HOJA DE VIDA