Desde CC señalan que son varias las autoridades que piden a funcionarios públicos hacer campaña

Tras viralizarse un video donde el viceministro de Educación Superior, Bartolomé Puma, pide pasar una lista de aquellos funcionarios públicos que no hacen campaña a favor del MAS, desde su partido manifestaron no estar de acuerdo. La oposición señala que no es la única autoridad que actúa de esa manera.

“Me imagino que debería estar presentando su renuncia. No solo es el viceministro son múltiples autoridades, la pena es que él se hizo grabar”, manifestó la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos.

​La legisladora manifestó que pedirá informes al poder Ejecutivo sobre los instructivos para que funcionarios públicos realicen actividades proselitistas.

“Obligar es un abuso aquí y en la China”, protestó Barrientos.

La legisladora de CC resaltó que no se puede obligar a funcionarios para que se sumen a las campañas políticas o aporten dinero a un partido.

“El rol del funcionario público es brindar servicios a la población no servir al partido de turno y en eso se equivoca el mas hace 14 años”, indicó.

El diputado del MAS, Renán Cabezas, manifestó que no comparte con la forma de actuar del viceministro, pues las elecciones deben ser libres.

“Los servidores públicos pueden hacer campaña fuera de horario laboral, tienen derechos y el que no va, no va pues”, manifestó.

Agregó que quienes están trabajando como servidores públicos tienen un compromiso con el proceso de cambio.